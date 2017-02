Visul european poate merge mai departe. Remiză pentru Astra în primul meci cu RC Genk. Budescu: „Am avut penalty, iar ei au înscris din ofsaid“

Au marcat Budescu '43 şi Seto '90 pentru Astra, respectiv Castagne '25 şi Trossard '83 pentru Genk.

Astra Giurgiu: Lung - G. Alves, Săpunaru, Fabricio - Stan, Seto, Teixeira, J. Morais - Ioniţă (Buş '64, Nicoară '80), D. Niculae (Florea '64), Budescu. Antrenor: Marius Şumudică

RC Genk: Ryan - Castagne, Brabec, Colley, Uronen - Kumordzi (Berge '64), Heynen - Schrijvers, Pozuelo (Boetius '74), Trossard (Buffel '88) - Samatta. Antrenor: Albert Stuivenber

Meciul a fost arbitrat de norvegianul Svein Oddvar Moen, ajutat de asistenţii Kim Thomas Haglund şi Magnus Lundberg şi de adiţionalii Svein-Erik Edvartsen şi Tore Hansen. Arbitru de rezervă a fost Jan Erik Engan.

Căpitanul Astrei Giurgiu, Cristian Săpunaru, a declarat, joi, la Sport.ro, că echipa sa va avea un meci dificil în returul cu RC Genk, după remiza, scor 2-2, de pe arena Marin Anastasovici, dar speră la o calificare în optimile Ligii Europa. "Au prima şansă, am ratat mult, nu a fost uşor cu o echipă cu 6-7 meciuri oficiale. Nu critic arbitrajul, dar la Budescu cred că a fost penalti, puteam să avem 1-0, dar am revenit. Va fi un meci interesant şi sperăm să revenim şi să ne calificăm. Sperăm să facem ca la West Ham, să ne calificăm. Primordial este să intrăm în play-off, dar şi Liga Europa este importantă", a deckarat Săpunaru.

Atacantul echipei Astra Giurgiu, Constantin Budescu, a declarat că gruparea giurgiuveană ar fi meritat să se impună în meciul cu Genk, scor 2-2, el precizând că gazdele ar fi trebuit să beneficieze de un penalty.

"A fost penalty clar, din păcate nu s-a acordat acel penalty, am înţeles că şi la golul lor a fost ofsaid. Am făcut foarte multe faze frumoase. A fost un meci spectaculos, dar din păcate n-a fost un rezultat bun pentru noi. Mai avem nevoie de două-trei meciuri ca să ne revenim sută la sută. Nu ne-au surprins cei de la Genk, am avut mai multe ocazii decât ei şi meritam să câştigăm", a spus Budescu.