VIDEO Ultimul punct al unei partide de uitat: Osaka a fructificat a treia minge de meci şi a învins-o clar pe Halep

Totul a părut că este în regulă pentru Simona până la scorul de 3-3 în primul set. Halep a avut chiar 30-0 pe serviciul lui Osaka, după care a început o inexplicabilă cădere. Liderul mondial a pierdut nouă jocuri la rând în faţa unei tenismene clasate pe locul 44 WTA, pe care o învinsese în precedentele trei întâlniri.

Simona Halep l-a ignorat şi pe Darren Cahill şi declaraţiile ei dinaintea partidei au trădat o prea mare încredere.

Astfel că Osaki a fructificat a treia minge de meci şi s-a calificat în finală, unde o va întâlni pe Daria Kasatkina.

.@Naomi_Osaka_ downs World No. 1 Halep, 6-3, 6-0!



Will face Kasatkina in first Premier Mandatory final at @BNPPARIBASOPEN! #BNPPO18 pic.twitter.com/Of6djF3Pc2