VIDEO Primul meci, primele probleme pentru Contra: a şocat prin modul în care s-a prezentat la interviul de după meci

Drept dovadă, imediat după meci, Contra a venit la microfonul TVR aproape fără voce! Extrem de răguşit, selecţionerul a oferit impresiile sale despre penultimul meci din preliminariile Mondialului din 2018.

*Foarte repede mi-am pierdut vocea, cred că prin minutul 30. Emoţiile există la orice debut ca antrenor, la orice echipă. Dar mai mari la echipa naţională! Mă bucur că băieţii au înţeles că e un nou început. Mă bucur că le-am redat agresivitatea.

*Budescu era într-o formă bună şi merită să joace, l-am simţit bine la antrenamente.

*Mergem să jucăm bine în Danemarca şi sper să facem un meci bun. Mi-aş dori o răzbunare pentru generaţia mea care a ratat o calificare în Danemarca.

*Dacă vom continua aşa şi vom scăpa de momentele de relaxare, eu zic că suntem pe drumul cel bun.

Claudiu Keşeru (atacant România): Am observat că domnul Contra a rămas fără voce (râde). E un semn că a trăit meciul la intensitate maximă. Ne bucurăm pentru debutul său cu victorie. Mă simt extraordinar că am revenit la naţională. Nervi şi determinate ne-a însuflat domnul Contra, lucruri care s-au şi văzut în jocul României. Ne-a făcut să jucăm cu inima. Normal că declaraţiile domnului Daum la adresa mea nu mi-au picat bine. Mereu am venit cu inima la naţională. Uneori însă, mingea refuză să intră în poartă. Avem dovadă, în momentul de faţă, că un antrenor român e mai bun decât unul străin. Avem jucători de calitate şi o naţională foarte bună. E un rezultat extrem de negativ că n-avem şanse de calificare la Mondiale. Trebuie să tragem însă concluziile bune şi să încercăm să nu repetăm greşelile comise în aceste preliminarii pe viitor.