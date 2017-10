VIDEO Cea mai tristă conferinţă: ce a spus Simona Halep după un eşec dureros

A fost una din zilele mele proaste, am făcut prea multe greşeli, spre deosebire de ea. Am ratat prea multe mingi ca să câştig un meci. În al doilea set, am simţit că pot să reivn, dar era prea târziu. Nu am simţit mingea, terenul mi s-a părut încet.

Darren a avut dreptate, dar eu nu am simţit mingea. În opinia mea, m-am luptat, nu am cedat, dar nu am putut.

Nu mă gândesc la calificarea în semifinale, ci vreau să joc mai bine ca azi. Vreau să mă scutur de ce a fost acum şi să joc mai bine.

Wozniacki uluită! Daneza a recunoscut că nu se aştepta la un astfel de rezultat cu Halep

