VIDE Guardiola, un mare antrenor şi un suflet uriaş! Ce mesaj a avut antrneorul lui City pentru un adversar

Golurile învingătorilor au fost marcate de Sterling '29 şi Mings '69 autogol.

În clasament conduce Chelsea Londra, cu 60 de puncte, fiind urmată de Manchester City, cu 52 de puncte, şi Tottenham Hotspur, cu 50 de puncte.

La finalul partidei dintre Manchester City şi Bournemouth, Josep Guardiola a mers direct la mijlocaşul gazdelor, Harry Arter. Soţia acestuia a pierdut un copil la naştere, în decembrie 2015, şi acum este din nou însărcinată. Guardiola i-a transmis fotbalistului că îi pare rău pentru ce s-a întâmplat în trecut şi că îi doreşte tot binele din lume.

„El va fi tată în curând aşa că l-am felicitat şi i-am spus că regret ce s-a întâmplat în trecut“, a spus Guardiola, în vreme ce mijlocaşul i-a mulţumit antrenorului pentru gestul său. Golurile învingătorilor au fost marcate de Sterling '29 şi Mings '69 autogol.

Pep wishes @HarryArter2 and his partner all the best ahead of their all the best ahead of their upcoming baby https://t.co/7znmy53N3C