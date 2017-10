Veste tristă: gimnasta Cătălina Ponor a decis să se retragă! Ce a determinat-o să ia această decizie

Cătălina Ponor a încheiat pe locul 26 în calificări la bârnă, pe 14 la sol, în vreme ce Ioana Crişan a venit pe 27 la individual compus. Accidentată la încălzire, Larisa Iordace nici nu a mai intrat în concurs.

„Nu a fost o zi aşa cum mi-am dorit, dar sunt mulţumită de tot ce am realizat până acum: 23 de medalii europene, mondiale şi olimpice, 26 de ani dedicaţi gimnasticii ca şi sportivă cu două momente de neuitat - Olimpiada de la Atena, unde am realizat mai mult decât am visat, şi Campionatele Europene de la Cluj, unde am trăit nişte momente unice atât frumoase în faţa propriului public, cât şi mai puţin plăcute cu doar o zi înaintea finalei de la bârnă. Sunt mandră de tot ce am realizat şi tot ce am sacrificat pentru acest sport pe care l-am iubit şi îl iubesc în continuare, cu bune, cu rele, cu suişuri şi coborâşuri”, a scris Ponor în mesajul postat pe Facebook, miercuri noaptea, după încheierea calificărilor la CM de la Montreal.

”Din cauza sănătăţii, care se cam joacă cu mine, şi din cauza vârstei la care am ajuns, am decis să spun stop. Îmi voi termina anul cu concursurile mici care au mai rămas şi demonstraţiile deja planificate, după care din decembrie voi urma alt curs al vieţii, tot pe lângă sport, dar altfel, în ideea de a ajuta în continuare gimnastica. Va mulţumesc din tot sufletul tuturor celor care aţi aplaudat, v-aţi bucurat, aţi suferit, aţi plâns sau ţopăit împreună cu mine”, a mai spus ea.

Dacă Ponor a ratat prezenţa în finale în urma evoluţiilor ei, Larisa Iordache s-a acidentat la tendonul ahilian înaintea intrării în concurs şi a abandonat.

Astfel, România a rămas cu un singur reprezentant în competiţie, Marian Drăgulescu. El va concura în finala de la sărituri.

23 de medalii a cucerit Cătălina Ponor la marile competiţii, dintre care trei de aur la Jocurile Olimpice