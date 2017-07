Ucigătoarea unui vis: Johanna Konta a explicat cum a reuşit să o învingă pe Halep. Britanica a scris istorie

Johanna Konta a devenit prima britanică ajunsă în semifinalele de la Wimbledon după Virgina Wade care a atins această fază acum aproape 40 de ani.





Prin această performanţă, Konta a distrus visul lui Halep de a deveni prima româncă de pe locul 1 WTA.





„Totul mi se pare un pic ireal! Ştiam, în mod clar, ce am de făcut şi am reuşit să-mi respect planul. Ştiam că ea (n.r. – Simona Halep) nu-mi va face cadouri. Mă simt foarte bine că am reuşit să valorific şansele pe care le-am avut în acest meci. Am făcut un joc consistent. Ştiam că, dacă voi continua să fac ceea ce trebuie, voi fi răsplătită“, a comentat Konta, imediat după succesul din sferturi.





Ea s-a referit şi la următorul meci, cel cu Venus Williams (37 de ani): „Vârsta nu contează în cazul ei. E o mare campioană şi mă simt onorată să stau pe acelaşi teren cu ea“.