Singurul român de la Ajax Amsterdam, campion cu echipa sa în Olanda

„Sunt foarte fericit pentru ca am câştigat tot ce se poate câştiga sezonul acesta. A fost un sezon reuşit din toate punctele de vedere pentru mine. Câştigarea campionatului şi a Futures Cup în primul an la Amsterdam înseamnă enorm de mult şi îmi dă încredere pentru anul viitor! În ceea ce priveşte sezonul următor, sper sa câştig tot ce se poate câştiga cu echipa U19 şi să am evoluţii cât mai bune. Visul meu este să ajung la prima echipă cât mai curând, pentru asta mă pregătesc şi muncesc zilnic”