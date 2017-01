Simona, ia lecţii de la Mirjana: Lucic-Baroni a bătut-o pe Pliskova într-un picior. O poveste demnă de Hollywood

Indiferent de ce se va întâmpla de acum până la finalul turneului, Australian Open 2017 va fi amintită peste ani datorită parcursului de vis pe care l-a avut Mirjana Lucic-Baroni.

Din punct de vedere strict statistic, ea a devenit a patra cea mai slab clasată jucătoare care ajunge în semifinale la Melbourne în era Open, după Claudia Porwik (locul 81, 1990), Serena Williams (locul 81, în 2007) şi Justine Henin (fără loc în clasament, în 2010).

Din punct de vedere uman însă, povestea Mirjanei e una demnă de un film de succes din Hollywood. Ea a debutat la Australian Open în 1998. La vremea respectivă, lumea se aştepta ca ea să-şi umple vitrina cu multe trofee de Grand Slam în anii următori. La 19 ani de atunci însă, CV-ul lui Lucic-Baroni include doar trei trofee WTA: două titluri cucerite în 1997 şi 1998 la Bol (Croaţia) şi unul câştigat în 2014 la Quebec (Canada).

Un talent aproape irosit

În loc să explodeze în lumea tenisului feminin însă, Lucic-Baroni a fugit în SUA. A spus că a vrut să scape de tatăl ei care o abuza. În America, s-a lăsat o perioadă de tenis, fiindcă, pur şi simplu, a rămas fără bani. Apoi, s-a trezit dată în judecată de firma de impresariat care, la un moment dat, încerca să semneze un contract cu ea.

Povestea Mirjanei e atât de complexă, încât poate deveni subiectul unei cărţi. Până la publicarea ei, croata face un rezumat: „Vreau să fiu ţinută minte ca fiind o mare luptatoare, o persoană care a perseverat în ciuda tuturor obstacolelor. Mă mândresc cu asta“.

N-a trecut de calificări în Sydney

Ascensiunea lui Lucic-Baroni, după prăbuşire, a început în 2010, atunci când a pătruns în Top 100. Apoi, în 2014 şi în 2015, a ajuns, din nou, în prim-plan, învingând-o chiar pe Simona Halep în două turnee de Mare Şlem: US Open 2014 şi French Open 2015.

Chiar şi aşa însă, nimeni, nici măcar noul ei antrenor, Marin Bradaric (31 de ani), n-a crezut că Mirjana va face furori la Melbourne. Asta şi pentru că, înainte de Australian Open 2017, Lucic-Baroni n-a ajuns nici măcar pe tabloul principal la turneul de la Sydney, fiind eliminată în turul II al calificărilor. A pierdut cu Kateryna Bondarenko (68 WTA).

A bătut-o pe Pliskova într-un picior

Nici la Melbourne, croata de 34 de ani n-a avut vreun start strălucit. În turul I, s-a chinut în trei seturi pentru a trece de Wang (71 WTA), revenind de la 0-1. Apoi însă, a venit marea victorie cu Radwanska (3 WTA) în minimum de seturi: 6-3, 6-2. Iar de aici înainte, Lucic-Baroni şi-a înşirat victimele: Sakkari (94 WTA), Brady (116 WTA), Pliskova (5 WTA). Pe ultima a bătut-o cu 6-4, 3-6, 6-4 jucând cu un picior bandajat.

Pliskova avea în spate nouă victorii consecutive şi a condus cu 4-3 în setul decisiv. A fost momentul în care, având probleme mari la picior, Lucic-Baroni a cerut intervenţia medicului. Din vestiar a ieşit o altă jucătoare. Mirjana a câştigat 12 din ultimele 13 puncte ale meciului şi şi-a rezervat locul în semifinale.

Faţă în faţă cu Serena după 19 ani

Nu e prima dată când Lucic-Baroni a atins semifinalele unui turneu de Mare Şlem. Doar că ultima dată când a ajuns atât de sus avea doar 17 ani la Wimbledon şi a dus-o pe Steffi Graf în trei seturi, înainte de a ceda.

Acum are 34 de ani şi având în vedere problemele ei cu piciorul, nimeni nu-i dă nicio şansă cu Serena Williams. Parcă a trecut o viaţă de când cele două s-au întâlnit ultima dată. A fost în 1998, la Wimbledon. Rezultatul: 6-3, 6-0 pentru americanca.

„Ţin minte că am câştigat. Meciul a fost pe Terenul Central. Am fost atât de fericită că am învins, fiindcă eram foarte tânără. Bineînţeles, şi ea era super tânără. Şi eu, dar şi ea am trecut prin atât de multe de atunci. Şi amândouă am supravieţuit. E o poveste remarcabilă“, a spus Serena.

Pentru Mirjana această poveste se poate transforma într-un basm cu o victorie în faţa lui Williams. „Voi lupta cu inima şi o voi da tot ce am mai bun. Nimeni pe lumea asta n-a crezut că o să ajung aici. Nimeni în afară de rudele mele apropiate, de antrenorul meu şi de soţul meu. Mă bucur că le-am arătat tuturor că s-au înşelat în privinţa mea“, a spus Lucic-Baroni.

50 de locuri va urca Mirjana Lucic-Baroni în ierarhia mondială, până pe 29, pentru calificarea ei în semifinalele de la Australian Open.

Semifinale, feminin





Vandeweghe (SUA, 35 WTA) - V. Williams (SUA, 17 WTA)

În noaptea de miercuri spre joi, de la ora 05.00, Eurosport





Lucic-Baroni (Croaţia, 79 WTA) - S. Williams (SUA, 2 WTA)

Joi, după ora 07.00, Eurosport





Semifinale, masculin



Federer (17 ATP) - Wawrinka (4 ATP)

Joi, ora 10.30, Eurosport

Dimitrov (15 ATP) – Nadal (9 ATP) Vineri, ora va fi anunţată ulterior.





