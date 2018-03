Simona Halep a vorbit despre momentul tensionat cu Darren Cahill. Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea şi antrenor

Halep: Trebuie doar să o joc pe rever.

Cahill: Şi ce vei face în setul trei?

Halep: Nimic!

Cahill: Asta e tot?

După acest episod, Halep l-a mai chemat o dată din tribună pe Cahill, deciziie uşor surprinzătoare, ţinând cont de modul în care se încheiase ultima conversaţie. Ulterior, la conferinţa de presă, Simona a explicat că principalul scop pentru care l-a chemat pe Darren Cahill pe teren a doua oară a fost acela de a se calma; "Când l-am chemat, mi-a spus că am vorbit când am fost egalată la seturi. Şi ştiam ce mi-a spus, dar voiam doar să mă calmez, ceea ce s-a întâmplat după ce am pierdut game-ul următor. Atunci mi-am dat seama că ceva nu e în regulă şi că trebuie să mă calmez. Am vrut să fac prea multe lucruri şi de aceea nu am putut să fiu calmă. M-am panicat puţin. Mi-a spus că trebuie să lovesc mingea deoarece forţam prea tare la un moment dat"