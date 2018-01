Simona despre Irina, Irina despre Simona! Campioanele de la Shenzhen au vorbit despre succesul lor de azi

"Mă bucur că am putut-o ajuta pe Irina şi am reuşit să câştigăm. Bineînţeles că ea a jucat mai bine din nou, la fel cum a făcut-o şi în semifinale , dar cred că am făcut o echipă bună şi am bătut două jucătoare de dublu foarte bune, ceea ce înseamnă mult", a spus Halep.





"Cu siguranţă o să mai jucăm şi la alte turnee, am jucat şi la Madrid în 2017 şi am ajuns până în semifinale. Depinde foarte mult de Simona, e numărul 1 WTA, e normal să se concentreze mai mult pe simplu. Eu joc mai mult dublu, iar atunci când are timp şi vrea să jucăm vom încerca să o facem. E special să joci cu o româncă, mai ales care este numărul 1 mondial. Eu şi Simona ne ştim de când eram nişte copile. Pentru mine e mai uşor să joc cu ea, ne-am distrat foarte mult jucând la dublu", a afirmat Begu.