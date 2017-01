Serena Williams a răbufnit: "Încerc să nu fiu obscenă"

La finalul meciului, a doua jucătoare a lumii şi-a pus cenuşă în cap, caracterizându-şi evoluţia în termeni duri.

"Cred că am jucat fără cuvinte. Încerc să găsesc un cuvânt care să nu fie obscen. Aşa am jucat. 88 de greşeli neforţate este prea mult, mult prea mult. Nu pot să mă aştept să câştig făcând atâtea greşeli. Cred că nu am mai avut niciodată 88 de greşeli neforţate. Aş putea să caut pe google şi probabil că este adevărat. Aşa că nu este necesar să privesc în urmă la un meci atât de prost", a spus Serena Williams, care a pierdut cu 4-6, 7-6, 4-6.