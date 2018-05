Se întoarce Regele! Roger Federer a anunţat data la care va reveni pe teren

"Nu mai am 25 de ani, am nevoie să îmi păstrez toată energia pentru Wimbledon. Iubesc mai mult iarba (n.r. să joace pe aceasta suprafaţă) decât zgura. Acesta este motivul pentru care am ales să spun <pas> şi anul aceasta sezonului de zgură", a declarat elveţianul, care a anunţat data la care se va întoarce pe teren: "Mă bucur să vă anunţ că voi reveni la Mercedes Cup în iunie. Abia aştept să ne vedem pe teren la Stuttgart"

Competiţia de la Stuttgart se va disputa în perioada 11-17 iunie, fiind una pregătitoare pentru Wimbledon. Pe lângă Stuttgart, Federer va juca tot pe iarbă la Halle.

Roger Federer a câştigat de opt ori turneul de la Wimbledon