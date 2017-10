Se însănătoşeşte fotbalul? Decizie importantă luată de Comitetul Executiv al FRF care poate avea efecte pozitive

Din sezonul viitor, sunt şanse mari ca lucrurile să se schimbe.deoarece nicio echipă care are datorii la bugetul de stat nu va mai putea primi licenţa şi, prin urmare, nu va mai avea dreptul să joace în Liga 1.

"S-a prezentat raportul de audit în ceea ce priveşte analiza financiară a cluburilor de Liga I şi am întărit un principiu care se va aplica din primăvara anului viitor şi din viitorul sezon în ceea ce priveşte controlul datoriilor cluburilor din Liga I către stat. Dacă vei avea datorii la bugetul de stat, nu-ţi vei lua licenţa pentru a evolua la nivelul Ligii I. Şi la nivelul Ligii a II- a am aplicat un sistem de monitorizare financiară, astfel încât ca în doi ani de zile să nu mai avem cluburi aflate în insolvenţă la nivelul Ligii I. Am discutat şi despre constituirea comisiei de fotbal profesionist, în această comisie urmând să fie incluse elementele care face referie la fotbalul profesionist", a declarat Răzvan Burleanu, după şedinţa de ieri a Comitetului Executiv.