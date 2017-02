Sămânţă de scandal la FCSB? Becali, contrat de Reghecampf: „Nu vreau o confruntare cu patronul, dar pentru mine Pintilii e căpitanul, aşa că va juca!“

"Unsprezecele care va intra pe teren îl fac numai eu. Ca să fie foarte clar! Aici este vorba de respect, de ceea ce discut cu patronul zi de zi. Este de datoria mea să-l ţin la curent şi să-i spun ceea ce se întâmplă la antrenamente şi cu ceea ce facem noi în fiecare săptămână. Ca să fie clar de la început: sunt sigur că o să apară titluri toată ziua: <Reghe îl înfruntă pe Gigi Becali>, <Reghe nu ascultă>, Reghe nu ştiu ce. Departe de mine acest gând. Am un obiectiv de realizat împreună cu aceşti băieţi, împreună cu Gigi Becali, cu conducătorii clubului. Eu vorbesc cu patronul echipei. Ştiu că dintr-o înfruntare la distanţă cu Gigi Becali nu are de câştigat decât un singur om, şi anume el, că este patronul echipei. Eu nu mă confrunt şi nu răspund la ceea ce vă spune Gigi Becali. Numai că pentru mine, Pintilii este căpitanul echipei şi aşa va fi cât timp va fi sănătos şi va rămâne al echipă. Ce se va întâmpla, ce va hotărî patronul echipei... Ştie foarte bine că în afară de prietenia care ne leagă - şi este o prietenie corectă, cinstită - avem amândoi acelaşi obiectiv, să ne câştigăm campionatul. Eu nu vreau să am o confruntare cu patronul echipei. Numai că astea sunt părerile mele, i le-am spus şi dânsului şi eu, în continuare, atât timp cât voi fi aici, împreună cu el, cu MM, cu colegii pe care îi am în staful tehnic vom hotărî şi vom încerca să luăm decziile cele mai bune pentru echipă. Sunt nişte lucruri după care eu mă ghidez în viaţă. Aşa cum dânsul m-a învăţat pe mine şi am învăţat multe lucruri, prietenia este prietenie, contractul este contract, sunt două lucruri diferite, pe care nu le amestecăm niciodată. Este învăţătura pe care eu am primit-o de la patronul echipei. După acest lucru am să mă ghidez în continuare", a declarat Reghecampf, într-o conferinţă de presă. Antrenorul s-a plâns de faptul că patronul echipei dezvăluie primul unsprezece înaintea partidelor, ceea ce avantajează adversarele. "Asta este o problemă şi acest lucru l-am discutat cu patronul echipei. Pentru noi este un dezavantaj faptul că adversarul află echipa înainte de meci cu câteva zile. Poate antrena, se poate pregăti pentru ceea ce urmează. Sunt lucruri pe care ar trebui să le ţinem pentru noi. Eu i-am explicat asta patronului echipei, numai că eu nu-mi permit niciodată să-i spun dânsului să nu vorbească la televizor. Dar pentru noi clar nu este un avantaj, este un dezavantaj", a precizat tehnicianul.