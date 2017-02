Reacţii după un meci de Oscar: „Ruşine! Bătaie de joc! Ne-au călcat în picioare“. Acuze grave după Dinamo - CS U Craiova

Cum Dinamo e cu un pas în play-off, iar Craiova, venind după trei înfrângeri consecutive, riscă să rateze clasarea între primele 6, a fost lesne de înţeles de ce la microfonul Digi Sport s-au prezentat oameni din cele două tabere cu stări de spirit diametral opuse.



Cosmin Contra (antrenor Dinamo): Nu le-am făcut nimic jucătorilor, am încercat să le dau moral. Ştiam că presiunea e mare şi fiecare meci e ca o finală, iar asta influenţează calitatea meciului. Dar azi trebuie să-mi felicit elevii, mai ales că am întâlnit una dintre cele mai bune echipe din campionat, care joacă un fotbal ofensiv. Băieţii au arătat altfel, se vede că acest Dinamo are spirit şi luptă până la capătul puterilor. Ne bucurăm că suntem în cursa pentru play-off. După 2-0 am pierdut puţin controlul meciului, am pierdut centrul terenului. Apoi, în partea secundă, eu zic că am controlat jocul, a fost şi accidentarea lui Dielna. Dar în ultimele 15 minute am reuşit să împiedicăm adversarul să-şi creeze vreo ocazie. E al 10-lea penaly în defavoarea noastră în acest sezon şi trebuie să îmbunătăţim acest aspect. Nu trebuie să mai comitem imprudenţe în careu. În fotbal se pot întâmpla multe. Dacă intrăm relaxaţi (n.r. - cu Pandurii), putem avea surprize. O să le explic băieţilor că până acum n-am realizat nimic. Trebuie să stăm cu picioarele pe pământ“.



Gigi Mulţescu (antrenor CS U Craiova): Am început exact invers faţă de cum am pregătit meciul. Am primit două goluri imediat. Apoi, am aşezat jocul, dar n-am marcat. E păcat că n-am scos nimic dintr-un meci pe care l-am controlat aproape în totalitate. Per total, a fost un meci bun, cu cel mai bun ritm din tot campionatul. Până în minutul 30, domnul Kovacs (n.r. - arbitrul Istvan Kovacs) i-a lăsat să ne calce în picioare. Arbitrul a fost din alt film. Apoi, a fost o ruşine cum s-au prezentat adversarii de azi, în repriza a doua mă refer. Au tras de timp în ultimul hal, dar şi arbitrul i-a lăsat. Le-a mai dat câteva galbene, dar târziu. Spre final, a fost bătaie de joc. Nu s-a mai jucat nimic. Kelici (n.r. - fundaşul croat al Craiovei) m-a încurcat total. Când să înceapă repriza a doua, mi-a spus că e accidentat şi că nu mai poate să iasă. Aşa se comportă unii jucători, iniţial îl schimbasem pe Măzărache cu Nuno Rocha. Unii dintre jucători au început să mă dezamăgească. Acka mi-a zis târziu, înainte de joc, că e accidentat.



Adam Nemec (atacant Dinamo): Nu mă simt un erou. Am câştigat un meci foarte important şi suntem fericiţi. E o perioadă scurtă de când a venit Contra, iar eu doar mă bucur că am ajutat echipa. Contra e un antrenor tânăr, interesant, ne încurajează tot timpul. A lucrat la atitudine, în ultimele două meciuri am obţinut două victorii. Cu toţii sperăm la play-off, dar până nu trecem linia, nu suntem acolo. Sper să ajungem în play-off şi să jucăm şi mai bine. Calificarea în finala Cupei Ligii chiar nu cred că o putem pierde (n.r. - Dinamo joacă, miercuri, returul semifinalelor cu Steaua de la scorul de 4-1).



Andrei Ivan (atacant CS U Craiova): Am luat gol foarte repede, ne-au dominat în prima repriză. Noi am dominat total în repriza secundă, dar fotbalul se joacă pe goluri. Noi am dat într-o fază trei bare, cred că am avut ghinion. Zlatinski bate de obicei penalty, dar am vrut să dau eu şi asta a fost. Suntem cu moralul la pământ, sunt foarte supărat şi sperăm să câştigăm cu Gaz Metan. Trebuie să ne revenim până săptămâna următoare pentru că avem un meci capital. Nici nu vreau să mă gândesc că nu vom intra în play-off. O să ne dăm viaţa pe teren să câştigăm cu Mediaş.