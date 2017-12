Răspunsul surprinzător pe care Cristi Chivu i l-a dat lui Cosmin Contra, atunci când acesta l-a chemat la o discuţie

Contra a fost în Italia, chiar la Florenţa, unde Chivu e cursantul celebrei şcoli de la Coverciano, dar nu s-a putut vedea cu fostul său coleg de la naţională.”Am vrut să mă văd cu el, dar mi-a spus că are alte planuri. L-am invitat la masă cu mine, cu Ianis şi cu Adi Mutu, în Firenze, el fiind la cursuri în acea perioada. Ne-am întâlnit cu majoritatea colegilor lui de clasa de la Coverciano. Chiar acolo unde am mâncat cu Ianis, după am rămas să bem o cafea şi chiar au venit cei din clasa de la Coverciano cu Cristi Chivu. Dacă mă aşteptam? Nu ştiam ce îşi doreşte el să facă în continuare. E bine că face această şcoală a antrenorilor. Acuma, dacă îi place, să vedem dacă va şi începe să antreneze”, a declarat Cosmin Contra la Telekom Sport.