Prima reacţie a Simonei Halep după calificarea în optimi la Roland Garros. Ce a remarcat liderul mondial WTA după meciul cu Andrea Petkovici

"M-am aşteptat să am un meci greu. Am mai jucat cu ea în semifinale aici, în 2014. A fost o bătălie foarte grea în primul set. Psihologic m-am bucurat că mi-am adjudecat setul. E o adversară redutabilă. Am căutat să rămân în schimburi chiar dacă e mai puternică decât mine", a spus Halep, după meci, pentru Eurosport.



Meciul dintre Simona Halep şi Andrea Petkovic s-a disputat pe Terenul 18 de la Roland Garros, unde fanii români au făcut o atmosferă fantastică."E ceva fabulos. Nu e un teren mare, dar atmosfera a fost frumoasă pentru mine. M-am simţit bine", a mai spus Simona Halep.