Prăpăd în handbalul românesc: a doua echipă care s-a retras din liga naţională feminină în plin sezon. Ce urmează

Retragerea echipelor în plin sezon e o practică des întâlnită în ligile inferioare din fotbalul românesc, însă, la handbal, astfel de dezastre se petrec chiar în primul eşalon.





În luna septembrie, CSM Ploieşti s-a desfiinţat, lăsând prima ligă cu 13 formaţii. Acum, clasamentul se va reduce la 12 echipe, după ce s-a oficializat şi retragerea celor de la Cetatea Deva. Această grupare a pornit cu mari probleme în noul sezon şi, oricum, a pierdut toate cele 11 partide disputate până acum.





După decizia de astăzi, toate rezultatele înregistrate de Cetatea Deva în actuala stagiune vor fi anulate.





„Acum am trimis hârtia oficială la Federaţia Română de Handbal. La începutul săptămânii, am făcut o şedinţă cu echipa şi eram dispus să merg înainte, chiar dacă autorităţile nu m-au ajutat deloc. Dar am pus punct după ce am văzut gradul de nesimţire şi indolenţă a unora. Plecaseră cele două fete împrumutate de la Cisnădie. Dar şi celelalte care au rămas, erau venite cu alte intenţii, nu să ajute echipa să scape de retrogradare. Am constatat că îşi doresc altceva, jucătoare pe care le-am respectat şi atunci când au solicitat sprijin pentru familie“, a declarat pentru prosport.ro, preşedintele Marian Muntean.





Înainte de desfiinţarea cluburilor CSM Ploieşti şi Cetatea Deva, liga naţională feminină a rămas şi fără HCM Baia Mare, altă grupare dispărută din cauza problemelor financiare. În 2013, a „murit“ şi Oltchim Râmnicu Vâlcea, trupă cu 33 de trofee cucerite pe plan intern şi finalistă a Ligii Campionilor, în 2009-2010.