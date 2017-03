Pericolul care o paşte pe Irina Begu după ce în 2017 a câştigat numai două meciuri

Irina Begu, a doua jucătoare a României după Simona Halep, nu traversează deloc o perioadă bună în cariera ei. Begu a pierdut la Indian Wells, ce-i drept la mare luptă, partida cu cehoaica Karolina Pliskova (numărul 3 mondial) şi are un bilanţ dezamăgitor în 2017. Din zece meciuri a câştigat doar două, pierzând opt partide.

Contra Karolinei Pliskova, care este favorita numărul doi la Indian Wells, după ce Serena Williams s-a retras, Begu a avut o şansă bună. A pierdut primul set cu 4-6, dar în cel de-al doilea a condus cu 5-3 şi a avut 40-15, însă Pliskova a remontat handicapul şi a învins-o pe Irina la tie-break.

Nu atât înfrângerea cu Pliskova este îngrijorătoare pentru jucătoarea noastră, care are ca obiectiv pentru 2017 accederea în Top 20 WTA, cât mai ales faptul că reuşeşte să aibă un joc cât de cât consistent. Deocamdată, poziţia ei în clasamentul mondial nu este prea mult afectată, deoarece Begu n-a avut nici în 2016 un început de an bun, dar în perioada imediat următoare ea trebuie să aibă şi rezultate, altfel riscând o cădere destul de mare în topul WTA. Anul trecut, Irina a avut o serie de rezultate bune, începând cu Openul de la Miami şi continuând cu turneele de la Charleston, Madrid, Roma şi Roland Garros. Ea a acumulat atunci 825 de puncte pe care trebuie să le apere în 2017. O cădere constantă în clasament îi va aduce Irinei un program din ce în ce mai greu la competiţiile la care va participa, iar acest lucru îi poate influenţa parcursul.



95 de puncte WTA a acumulat Irina Begu în 2017

Irina Begu (32 WTA)

3-6, 3-6 cu Daria Kasatkina (26 WTA) – Brisbane

1-6, 4-6 cu Svetlana Kuzneţova (9 WTA) – Sydney

5-7, 6-3, 6-4 cu Yaroslava Shvedova (39 WTA) – Australian Open

4-6, 6-7 cu Kristina Pliskova (58 WTA) – Australian Open

1-6, 5-7 cu Andrea Petkovici (52 WTA) – St. Petersburg

6-3, 5-7, 5-7 cu Elise Mertens (80 WTA) – FED Cup

1-6, 5-7 cu Anastasija Sevastova (23 WTA) - Dubai

6-3, 1-6, 7-5 cu Daria Kasatkina (26 WTA) – Doha

6-1, 7-5 cu Louisa Chirico (65 WTA) / Indian Wells

4-6, 6-7 cu Karolina Pliskova (3 WTA) - Indian Wells

Bilanţ : două victorii, opt înfrângeri