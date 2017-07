Norris Măgeanu, la borna 41. De la pilot de curse la preşedinte de federaţie

„Alerg zilnic câţiva kilometri, indiferent unde mă aflu. Nu fac rabat de la asta nici chiar atunci când sunt în vacanţă”, spune fostul pilot şi în prezent preşedinte al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv aflat pe terasa unei cafenele de la Wimbledon. Toată viaţa sa s-a derulat în jurul sportului, deşi provine dintr-o familie de pălărieri celebri, iar mama sa este profesor de desen.

“Dacă vorbim de motorsport, de mic am îndrăgit pasiunea asta. Bine, prima experienţă a fost o trăznaie. La 5 ani am lovit Trabantul tatălui meu. Maşina era în viteză şi eu am băgat cheia în contact. Îţi dai seama ce s-a întâmplat apoi”, se amuză acum.

Până la 18 ani, nu rata nicio ocazie să vadă ce se ascunde sub capota maşinilor. „Mama mi-a cumpărat un Golf 1 până să iau carnetul, aşa că în momentul în care am devenit şofer cu acte în regulă, maşina era modificată complet. Cred că nu exista şurub să nu fi fost schimbat. Dacă nu o puteam conduce, măcar m-am ocupat de ea”, povesteşte cel care în 2002 a debutat în Campionatul Naţional de Raliuri în calitate de copilot al lui Răzvan Săndulescu. Din acel moment, a rămas în industria motorsportului chiar dacă a urmat o carieră în marketing şi industria publicitară, iar majoritatea partenerilor pe care îi avea erau echipe de fotbal precum Steaua, Universitatea Craiova sau FC Naţional. „Ulterior am creionat şi implementat strategii de marketing pentru branduri mari la nivel naţional, dar timpul liber era dedicat în continuare automobilismului sportiv”, mai adaugă acesta.

Pilot şi organizator

Aşa că în 2007 s-a implicat activ în motorosport, iar în acelaşi an a început să organizeze acasă, la Câmpulung Muscel, etapa naţională de viteză în coastă, devenită acum o tradiţie în campionat. Tot atunci şi-a luat şi o maşină de curse, un Peugeot 206. „A fost momentul în care am înţeles că viaţa mea e aici, în motorsport”, adaugă cel care ulterior a organizat Raliul Argeşului, dar şi întreg Campionatul Naţional de Karting. „Viaţa mea s-a împărţit apoi între calitatea de organizator şi cea de pilot. Adrenalină este în ambele cazuri”, mai spune acesta.

De la Aconcagua, la fotoliul de preşedinte

Până să devină preşedinte al federaţiei de automobilism sportiv, Măgeanu a urcat şi pe cel mai înalt munte al Americii, Aconcagua. „Am trecut de tabăra de la 6.000 de metri, vedeam vârful, dar vremea incredibil de dificilă ne-a făcut se ne întoarcem. Iubesc traseele montane. Nu a fost o întâmplare. În 2014, de exemplu, eram de cel puţin două ori pe săptămână la munte, iar pe Jepii Mari ajungeam şi mă întoarceam în alergare. Nu am fost chiar un debutant pe Aconcagua, dar într-adevăr a fost o experienţă unică. Erau temperaturi de -25 de grade, viscolul era o obişnuinţă acolo, totul era la limita extremă”, îşi aminteşte Norris. Se întâmpla în iarna lui 2015. Două luni mai târziu, avea să fie ales preşedinte cu o majoritate covârşitoare de voturi. Este deja la al doilea an de mandat la federaţie. „Deşi întotdeauna e loc de mai bine, cred că s-au făcut progrese în tot acest timp cu echipa noastră. Împreună, aproape am dublat numărul de sportivi legitimaţi, am adus rally raid şi driftul în cadrul federaţiei, iar în prezent, faţă de alte federaţii, doar 10% din buget este asigurat de la bugetul de stat. Numai anul trecut am avut 84 de competiţii, dublu faţă de câte erau în 2014, înainte să vin. Bineînţeles, se poate şi mai bine, dar sunt mulţumit de ce am reuşit împreună”, face Norris o scurtă caracterizare a mandatului echipei sale.

Între timp, telefonul îi sună în permanenţă. Mesajele de felicitare continuă să curgă. „Uneori, te bucuri să vezi că rămâi fără baterie la telefon”, glumeşte Norris. Dacă de obicei, de ziua de naştere era acasă, acum s-a întâmplat să fie la Londra. „O susţin necondiţionat pe Ana, sunt alături de ea la fiecare competiţie”, spune cel care de şapte luni trăieşte o poveste de dragoste alături de jucătoarea de tenis din Sinaia. Cei doi s-au şi logodit de Paşte, însă momentan planurile sunt focusate pe carieră. Sâmbătă vor fi din nou acasă, dar de luni, o nouă aventură începe în familia Măgeanu. „Nu îmi place să stau în loc. Probabil vom merge un pic la munte, acolo ne găsim liniştea”, conchide acesta.