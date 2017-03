Naţionala de handbal feminin, învinsă de Spania într-un meci amical

Tricolorele au condus partida timp de 45 de minute, chiar şi la 4-5 goluri, dar au cedat în ultimul sfert de oră, după ce Spania a preluat conducerea (18-17), într-o partidă în care antrenorul Ambros Martin a rulat întreg lotul.

Marcatoarele echipei României au fost Perianu 5 goluri, Pintea 3, Udriştoiu 3, Popa 2, Pricopi 2, Dragut 2, Laslo 1, Tiron 1, Iuganu 1, Chiricuţă 1.

Lovitura de începere a partidei a aparţinut multiplei campioane în gimnastică, Larisa Iordache.

A doua partidă cu selecţionata iberică va avea loc duminică, de la ora 16.00, atunci când va asista şi Cristina Neagu, încoronată, joi, cu titlul de cea mai bună jucătoare a lumii în 2016. ”Luni dimineaţă voi pleca înapoi la Buducnost, urmează ultima parte a sezonului, cu lupta pentru Turneul Final Four al Ligii Campionilor. Sunt bucuroasă de cele câteva zile petrecute acasă, au fost puţine, am reuşit să iau o pauză de la handbal doar, pentru că antrenamentele individuale le-am făcut în continuare. Mă simt bine, nu am mai avut probleme de sănătate, aşa că sper să fiu în formă maximă până la finalul sezonului”, a declarat, vineri, Cristina Neagu pentru News.ro.

Cele două confruntări amicale cu Spania sunt primele din 2017 pentru naţionala României, după participarea la Campionatul European din 2016, unde a ocupat locul 5.

Antrenorul României, Ambros Martin, a convocat mai multe jucătoare tinere pentru dubla cu Spania, lotul fiind următorul:

Portari: Denisa Dedu (Corona), Iulia Dumanska (SCM Craiova), Elena Voicu (Dunărea Brăila)

Extreme stânga: Ana Maria Iuganu (CSM Roman), Andreea Chiricuţă (Danubius Galaţi), Nicoleta Dincă (Corona)

Interi stânga: Gabriela Perianu, Bianca Tiron (ambele Dunărea Brăila), Cristina Zamfir (SCM Craiova), Bianca Bazaliu (CSM Bucureşti)

Centri: Mădălina Zamfirescu (Dunărea Brăila), Cristina Laslo (U Cluj), Andreea Pricopi (Corona)

Interi dreapta: Laura Popa (U Cluj), Alina Ilie (Unirea Slobozia), Ana Maria Dragut (HC Zalău)

Extreme dreapta: Aneta Udriştoiu (Dunărea Brăila), Laura Chiper (Corona), Marinela Neagu (Corona)

Pivoţi: Cyntia Tomescu (CSM Roman), Crina Pintea (Thuringer), Florentina Craiu (HCM Rm. Vâlcea).