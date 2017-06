Mititelu, prima reacţie după un eşec de proporţii: „Am fost naiv!“. Fostul patron al Craiovei atacă justiţia pe facebook

Acelaşi caz poate primi sentinţe diametral opuse la instanţele din România! Ce e negru într-o parte poate deveni alb şi imaculat în alta.

Un prim exemplu în acest sens a fost în „Dosarul Transferurilor“, acolo unde, iniţial, toţi cei implicaţi au fost achitaţi pentru ca, ulterior, toţi să ajungă după gratii. Ce-i drept, după o perioadă s-a descoperit că judecătoarea Geanina Terceanu, cea care n-a văzut nicio ilegalitate, a fost mituită de fraţii Becali şi de Cristi Borcea pentru a băga mizeria sub preş!

În dosarul dezafilierii Craiovei nu există, deocamdată, astfel de indicii privind corupţie la nivelul judecătorilor. În schimb, la fel ca în „Dosarul Transferurilor“, am asistat la o răsturnare spectaculoasă a situaţiei.

La 13 iunie 2016, Curtea de Apel Bucureşti a venit cu următoarele decizii, considerând că Universitatea Craiova a fost dezafiliată, în mod abuziv, la 20 iulie 2011 de Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal:

*Plata unei despăgubiri de 240 de milioane euro către fostul patron al „juveţilor“, Adrian Mititelu.

*Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir, condamnaţi la câte trei ani şi şase luni de închisoare pentru abuz în serviciu.

Bineînţeles, cei condamnaţi au făcut apel şi, când totul părea pierdut, au înregistrat o victorie spectaculoasă la Curtea de Apel Bucureşti.

„Am rămas fără cuvinte!“

După zece termene şi două amânări în acest an, la 17 şi 31 mai, instanţa amintită i-a achitat pe Sandu şi pe Dragomir de abuz în serviciu şi a absolvit Federaţia Română de Fotbal şi Liga Profesionistă de Fotbal de plata acelei despăgubiri către Adrian Mititelu!

Curtea de Apel a menţinut, totuşi, sechestru asigurător asupra bunurilor lui Sandu şi Dragomir, oferindu-i lui Mititelu şansa continuării procesului în civil. Dacă fostul patron al Craiovei nu va face demersurile necesare în acest sens în 30 de zile, se va ridica inclusiv acest sechestru asigurător. Oricum, surse judiciare susţin că, dacă Mititelu va merge la civil, cazul se va lungi pe parcursul mai multor ani.

Decizia dată de Curtea de Apel Bucureşti e definitivă şi ea l-a şocat pe Mircea Moise, avocatul angajat de Adrian Mititelu. „Am rămas fără cuvinte“, a spus Moise.

După ce a fost dezafiliată de FRF în 2011, pe când era în eşalonul secund, Universitatea Craiova şi-a pierdut toţi jucătorii gratis şi, ulterior, a dat faliment în 2014.

Mititelu: „Am fost naiv“

Extrem de afectat de decizia instanţei, Adrian Mititelu a avut o postare dură pe contul său de Facebook.

„O decizie mişelească, criminală şi total nedreaptă! În România europeană, justiţia e doar o iluzie! Am luptat 6 ani de zile împotriva acestei organizaţii criminale cu speranţa că, totuşi, se face dreptate! Am fost, se pare, un naiv! Magistraţii care astăzi au luat o astfel de decizie vor purta această uriaşă povară toată viaţă! În plină democraţie mi-a fost confiscată o societate în care am investit zeci de milioane de euro! Oricum, vreau să ştiţi că am făcut tot ce e posibil omeneşte pentru a aduce clubul înapoi, dar, din pacate, n-am reuşit, peste ani, probabil foarte mulţi, se va face dreptate într-un final, însă până atunci vor fi multe suferinţe. Regret enorm că v-am dezamăgit!“, a scris Mititelu.