Minunea din Voluntari rezistă. Cum a reuşit echipa înfiinţată acum şapte ani să cucerească două trofee în două luni

FC Voluntari reuşeşte să îşi treacă în palmares al doilea său trofeu într-un interval de două luni, după ce a cucerit la fel de surprinzător şi Cupa României (în faţa Astrei Giurgiu).

Ascensiunea clubului din Voluntari se leagă, evident, şi de numele tehnicianului Claudiu Niculescu (41 de ani), numit în funcţie în luna aprilie. Pentru Claudiu Niculescu este a doua dublă Cupă - Supercupă, de această dată în calitate de antrenor. Niculescu a mai câştigat Cupa României şi Supercupa României ca fotbalist, în 2005, cu Dinamo. Niculescu şi-a început cariera de tehnician în 2012 şi a trecut, pe rând, pe la Universitatea Cluj, FC Bihor, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea şi CS Mioveni.

Veteranii sunt la putere la FC Voluntari

Spre deosebire de alte echipe, la FC Voluntari s-a pus întotdeauna accentul şi pe experienţă. În lotul actual există fotbalişti precum Florin Cernat (37 de ani), Costin Lazăr (36 de ani) şi Vasile Maftei (36 de ani), iar în trecut au mai evoluat pe arena “Anghel Iordănescu” şi alte nume mari aflate la apus de carieră, precum Daniel Pancu, Dinu Todoran sau Mircea Bornescu. Lazăr a şi marcat de altfel golul victoriei în partida cu Viitorul, iar căpitanul Vasile Maftei a fost şi el unul dintre cei mai buni jucători de pe teren.

“Nici în visele mele cele mai frumoase nu credeam că o să câştig trofeul cu o echipă mică, o echipă nouă. Este ceva fantastic, mai ales că am întâlnit cea mai bună echipă din România după părerea mea “, a spus Lazăr, completat şi de Maftei: “Acest trofeu era important pentru noi, pentru încrederea noastră. Este un sentiment deosebit. Am întâlnit o echipă bună a Viitorului, dar şi noi am jucat un fotbal plăcut. Când am semnat cu FC Voluntari nu-mi trecea prin cap că o să lupt pentru încă un trofeu. Parcă e un vis”.

„Adevărul“ prezintă cele mai importante repere din istoria scurtă a ilfovenilor

*2010 – Clubul e fondat sub numele de Inter Voluntari. Acţionar majoritar este Consiliul Local al oraşului Voluntari, care deţine 95% din acţiuni, un procent de 5% aparţinând companiei Televol Systems. Această companie are ca acţionar majoritar tot Consiliul Local, cu 99% din acţiuni.

*2012-2013 – Se clasează pe locul 2 în Liga a IV-a şi promovează în al treilea eşalon.

*2013-2014 – Urmează o altă promovare, de această dată în Liga a II-a.

*2014-2015 – Promovare în Liga I, după ce echipa s-a clasat pe primul loc în „B“, atât în sezonul regulat, cât şi în play-off.

*2015-2016 – Clasarea pe locul 12 din 14 în sezonul regulat a fost urmată de poziţia a 6-a în play-out. Astfel, FC Voluntari a ajuns la barajul pentru „supravieţuire“ cu UTA. Ilfovenii au rămas în Liga I, după 3-0 (acasă) şi 0-1 (în deplasare).

*2016-2017 – Locul 9 din 14 în sezonul regulat, respectiv locul 3 în play-out şi Cupa României (1-1, 5-3 d.p. cu Astra Giurgiu)

*2017-2018 –Noul sezon a început prin cucerirea unui nou trofeu, Supercupa României (1-0 cu Viitorul)