Mesajul lui Iordănescu pentru protestatari: „De-aia am avut alegeri, nu ca să ieşim în stradă seară de seară!“

Bineînţeles, nici lumea sportului românesc nu putea rămâne imună la aceste evenimente. Antrenorul Eduard Iordănescu, fiul fostului selecţioner Anghel Iordănescu, le-a transmis un mesaj celor care protestează chiar şi după ce Guvernul României a abrogat OUG 13/2017 privind codurile penale.

"Ma consider un nationalist, am digerat mereu destul de greu distanta de casa, atunci cand a trebuit sa fiu departe de casa, insa si in acele momente am fost mereu atent la ce se intampla in tara mea. Respect si sustin din multe puncte de vedere pozitia celor care au iesit in strada (mai putin pe cei care au iesit cu copii de 3-4 ani si ii mai puneau sa fluture si pancarte pe care micutii nici nu intelegeau ce scrie), insa nu inteleg ce se mai doreste acum ?!? Vrem iar sa schimbam un gurvern si o tinem tot asa pana cand ? Oare toti inteleg efectele acestor miscari politice si acestor nisipuri miscatoare la conducerea tarii ? Intelegem cat pierde tara cu aceasta instabilitate care persista ? Punem alt guvern, de alta culoare politica si apoi ies ceilalti romani in strada ?! Fratilor au fost alegeri acum cateva saptamani, alegeri democratice, avem o majoritate, haide sa lasam lucrurile sa mearga, pt ca o sa vina si momentul judecatii....insa nu e acum, ca pana la urma de aia am avut alegeri, nu ca sa iesim in strada in fiecare seara. Haide sa ne propunem toti sa muncim mai mult si sa ne respectam opiniile mai mult unii , altora si poate in viitor o sa avem si conducatori mai pe placul tuturor, ca pana la urma tot din popor se trag si ei...Haide sa nu ne mai dezbinam mai mult decat suntem deja... Romania Unita !!", a notat antrenorul în vârstă de 39 de ani pe o reţea de socializare.