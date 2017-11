Merită Halep locul 1 în 2017? Americanii minimalizează rezultatele Simonei şi cer schimbarea sistemului de punctaj

România încă savurează un an excelent pentru Simona Halep în care constănţeanca de 26 de ani a scris istorie, devenind lider WTA şi atingând, în acest moment, 197 de săptămâni la rând în Top 10.

Iar performanţele lui Halep nu sunt, pur şi simplu, amplificate în ţară pe motiv că românii ar fi subiectivi. Laudele au curs la adresa Simonei şi din rândul unor nume uriaşe din lumea tenisului, cum ar fi Roger Federer, Kim Clijsters sau Martina Navratilova.

„Adevărul“ prezintă argumentele din acest text în care au fost chestionaţi oameni cu greutate din lumea sportului-alb.

„Wozniacki s-a simţit înşelată“

În deschiderea articolului, autorul Peter Bodo face o comparaţie între realizările jucătoarelor din Top 3 WTA.

„Caroline Wozniacki a câştigat, duminică, al 5-lea cel mai important trofeu din tenisul feminin, Turneul Campioanelor, terminând un an în care a ajuns în zece finale (2 câştigate, 8 piedute), a avut cele mai multe victorii din circuitul feminin (60) şi cele mai multe victorii împotriva adversarelor din Top 10 (14). Dar, la o zi după ce s-a trezit după triumful de la Singapore, Wozniacki era pe locul 3 WTA şi, probabil, s-a simţit un pic înşelată.

Trofeul acordat sportivei care încheie anul pe primul loc a aterizat în mâinile Simonei Halep care a câştigat un singur titlu în 2017, la Madrid. A fost un turneu mare, dar nicidecum la fel de important ca WTA Finals. Halep a avut un bilanţ negativ împotriva adversarelor din Top 10 (5 victorii, 6 înfrângeri), a înregistrat 13 victorii mai puţine decât Wozniacki şi a pierdut ambele întâlniri directe în faţa ei.





Garbine Muguruza, clasată pe locul 2 WTA, a câştigat Wimbledon. Dar a luat un singur trofeu în rest, a avut 13 victorii mai puţine decât Wozniacki, un bilanţ negativ cu jucătoarele din Top 10 (4-6) şi, la fel ca Halep, a pierdut ambele meciuri cu daneza de 27 de ani“, scrie în partea introductivă a articolului.

„Daţi mai multe puncte la Grand Slam-uri“

Mai departe, textul analizează modul în care e întocmit clasamentul WTA.

„Fetele nu sunt de criticat pentru locurile pe care le ocupă în ierarhia mondială. Ele n-au făcut altceva decât să iasă pe teren şi să evolueze în cadrul sistemului existent. Dar, de la introducerea clasamentului computerizat, a existat o dispută între cei care susţin că el ar trebui să răsplătească mai generos consistenţa şi cei care sunt de părere că rezultatele înregistrate la marile turnee ar trebui să aibă o ponderă mai mare. În acest an, pare că n-a contat nici una, nici alta. Oare avem nevoie să reparăm lucrurile?“, întreabă autorul.

„Accentul trebuie să fie pus pe turneele de Grand Slam“, a răspuns, scurt, Craig Kardon, cel care le-a antrenat printre altele pe Coco Vandeweghe şi Martina Navratilova. „Rezultatele bune din celelalte turnee WTA trebuie să conteze şi ele, dar uitaţi-vă la unele câştigătoare de Grand Slam-uri şi la cât de puţin joacă ele în afara acestor competiţii. Ele sunt adevăratele vedete, dar se află în dezavantaj. Hai să simplicăm lucrurile, să dăm mai multe puncte la turneele de Grand Slam. Oricum, oamenii le consideră ca fiind mai importante“, a adăugat Kardon.

Rivalitatea WTA – ITF

Jurnalistul ESPN explică motivul pentru care sunt, totuşi, slabe şanse ca pe viitor pondera turneelor de Grand Slam să crească în ierarhia mondială.

„Şefii circuitului feminin vor ca jucătoarele să fie prezente în marile turnee WTA, pe când Slam-urile aparţin de ITF, adică de Federaţia Internaţională de Tenis. Aşa se explică reticenţa celor de la WTA de a creşte greutatea turneelor de Grand Slam în clasament. Le dai acestor turnee o importanţă şi mai mare şi, în curând, din ce în ce mai multe jucătoare de top vor sări peste evenimentele mai mici, organizate de WTA“, continuă articolul.

„Locul 1 e irelevant fără un Slam“

Cel mai important punct de vedere din cadrul textului e oferit de Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams.

„În 2012, când am început să lucrez cu Serena după Roland Garros, ea a luat Wimbledon. Apoi, a cucerit şi aurul la Jocurile Olimpice, a triumfat la US Open şi s-a impus şi la Turneul Campioanelor. La finalul acelui an, a ocupat însă locul 3 în clasament. Nimeni n-ar trebui să ajungă pe locul 1 într-un an, fără a lua un Grand Slam în acel sezon. Dacă se întâmplă aşa ceva, atunci locul 1 nu mai e relevant“, a declarat Mouratoglou.

Navratilova e de partea Simonei

Un alt punct de vedere, contrar celui exprimat de Mouratoglou, îi aparţine Martinei Navratilova. Cu un total de 332 de săptămâni pe locul 1 WTA şi cu 18 trofee de Grand Slam în CV, Navratilova crede că ce a făcut Halep şi anume urcarea pe locul 1 mondial e o realizare mai valoroasă decât câştigarea unui Grand Slam.

„Ca să ajungi pe locul 1 WTA, trebuie să fii mai bună decât toate celelalte fete din circuit. Ca să câştigi un Slam, trebuie să fii mai bună decât cele şapte adversare pe care le întâlneşti până în finală“, a explicat Navratilova (61 de ani).

Halep, cea mai avantajată

Peter Bodo, semnatarul textului publicat de ESPN, propune ca pe viitor, sistemul prin care se punctează în clasamentul mondial să fie modificat, astfel încât să nu mai avem jucătoare precum Simona Halep care încheie un an pe primul loc, fără a câştiga un Grand Slam.

„Pentru a opri acest trend, cea mai simplă soluţie ar fi acordarea mai multor puncte câştigătoarelor de Grand Slam-uri. Dar şi mai bine ar fi ca numărul de puncte pentru fiecare tur bifat în astfel de competiţii să fie mărit. Un astfel de sistem ar fi avantajat-o pe Venus Williams şi ar fi lovit-o pe Halep care n-a putut câştiga niciun meci la Australian Open şi la US Open. Prin comparaţie, Venus a fost în finală la Australian Open, la Wimbledon, dar şi la Singapore. Un sistem cu mai multe puncte pentru fiecare rundă de la un Grand Slam ar fi mai indicat, fiindcă ar premia şi consistenţa, dar şi performanţa la marile evenimente. Până şi Muguruza, care a încheiat anul pe locul 2, la 40 de puncte de Halep, ar fi avut de câştigat de pe urma unui astfel de sistem, fiindcă a triumfat la Wimbledon“, continuă autorul articolului.





„Muguruza n-ar renunţa la Wimbledon pentru locul 1“

Concluzia textului minimalizează, oarecum, locul 1 obţinut de Simona Halep la finalul anului 2017.

„Muguruza a terminat sezonul pe locul 2, dar, probabil, nu şi-ar schimba trofeul de la Wimbledon cu locul 1 obţinut de Halep şi nici cu bilanţul lui Wozniacki din acest an. Asta deoarece, într-un final, jucătoarele de top au un lucru în comun şi anume dorinţa lor de a câştiga turnee de Grand Slam. Probabil, acest lucru ar trebui să conteze şi în întocmirea clasamentului mondial“.