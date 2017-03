Mentalitatea românescă şi demnitatea franceză: ce realitate tristă a scos la iveală meciul dintre Barcelona şi PSG

În ciuda unor decizii controversate, cei de la PSG au refuzat să invoce arbitrajul pentru eliminarea lor.





Conştienţi şi ei că e uşor penibil să dai vina pe altcineva, atunci când ai pornit returul de la 4-0 şi aveai calificarea în mână în minutul 87, francezii au admis că au părăsit Liga din cauza greşelilor comise de echipă pe „Camp Nou“.





„Am avut două penalty-uri, dar n-am pierdut cu 6-1 din cauza arbitrului. E doar vina noastră. Mi-e ruşine pentru acest rezultat şi îmi cer scuze faţă de suporterii noştri“, a spus Marco Verratti.





Nasser Al-Khelaifi, preşedintele qatarez al clubului, a adoptat un discurs similar, probabil, de neînţeles pentru cineva obişnuit cu personajele din fotbalul românesc. „Chiar dacă am avut două penalty-uri neacordate, nu căutăm scuze. N-am jucat nimic în prima repriză. După ce am câştigat cu 4-0 în tur, să pierzi cu 1-6 în retur e extrem de greu de acceptat, dar n-avem altă soluţie. După victoria din tur, să ne calificăm în sferturi era o dorinţă normală, dar în fotbal asta nu înseamnă nimic. Am încercat totul, dar n-am reuşit, însă vom continua“, a declarat arabul.





Spre deosebire de conducătorii din România care îşi desfiinţează jucătorii după câte un eşec, Al-Khelaifi a refuzat inlcusiv să meargă în vestiar, după eşecul cu Barcelona. „E extrem de greu să primeşti trei goluri când erai condus cu 3-1 în minutul 88. N-am discutat cu jucătorii, nu e momentul. Toată lumea e supărată, dar ne vom calma“, a adăugat finanţatorul PSG.