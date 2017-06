Lynn Howells a stabilit echipa României pentru meciul test cu Brazilia

România şi Brazilia se vor întâlni pentru prima data in istorie, Stejarii fiind pe locul 16 in clasamentul World Rugby, iar Tupis pe locul 29.

Pentru aceasta partida, staff-ul tehnic a stabilit echipa care va intra in teren. Fata de echipa care intalnea Canada, in Primul XV s-au facut 5 schimbari, urmand sa inceapa in teren Andrei Radoi, Marius Antonescu, Andrei Gorcioaia, Jack Cobden si Marius Simionescu. Este de remarcat prezenta in Primul XV a tanarului jucator de la Timisoara Saracens, Marius Simionescu ce va evolua pe postul de fundas, dar si a lui Ovidiu Cojocaru pe banca de rezerve, cel care se afla in fata debutului in echipa Romaniei. In ce priveste provenienta jucatorilor din Primul XV, 6 joaca la echipele din Franta, 3 la Timisoara Saracens, 1 la CSA Steaua, 3 la Stiinta Baia Mare si 2 la CSM Bucuresti.

“Au fost trei saptamani diferite, foarte grele, jucatorii au raspuns pozitiv, a fost un turneu bun pentru noi pentru ca a fost interesant sa vedem cum se adapteaza baietii la conditiile noi de clima, diferenta mare de fus orar. Per total suntem multumiti de cum a evoluat echipa, insa este important sa continuam sa ne imbunatatim jocul. Brazilia este o echipa buna, puternica, a batut Canada si Uruguay, insa avem toata increderea ca va fi un meci bun. Baietii nostri sunt constienti ca ne asteapta un meci greu, ca trebuie sa ne respectam adversarul si sa ne onoram cartea de vizita”, a declarant Lynn Howells, antrenor Romania.

Incasarile obtinute din vanzarea biletelor de la meciul Romania – Brazilia, vor fi redirectionate spre familia tanarului rugbyst Andrei Burdusel, elev la CNAV, care s-a stins din viata joi, 22 iunie. Diagnosticat in ianuarie 2017 cu rabdomiosarcom cu tumora primara la nivelul muschiului abdominal si cu metasteze pulmonare, hepatice si osoase, Andrei ar fi implinit 18 ani peste trei zile, pe 25 iunie. La meciul de sambata, se va tine un moment de reculegere in memoria lui Andrei.

Compoenenta celor doua echipe:

Romania: 1.Ionel Badiu (Carcassonne), 2. Andrei Radoi (Timisoara Saracens), 3.Andrei Ursache (Carcassonne), 4. Johannes Van Heerden (Stiinta Baia Mare), 5. Marius Antonescu (Colomiers), 6. Andrei Gorcioaia (Massy), 7. Vlad Nistor(Albi) 8.Mihai Macovei (C) (Colomiers), 9.Florin Surugiu (Steaua Bucuresti), 10. Luke Samoa (Stiinta Baia Mare), 11. Jack Cobden (CSM Bucuresti),12.Sione Fakaosilea (Stiinta Baia Mare), 13.Paula Kinikinilau (CSM Bucuresti), 14.Fonovai Tangimana (Timisoara Saracens), 15. Marius Simionescu (Timisoara Saracens) Rezerve: 16. Ovidiu Cojocaru (CSM Baia Mare), 17. Constantin Pristavita (Stiinta Baia Mare), 18.Alexandru Gordas (CSA Steaua), 19. Valentin Poparlan (Timisoara Saracens), 20. Viorel Lucaci (Steaua Bucuresti), 21.Tudorel Bratu (Dinamo Bucuresti), 22. Florin Vlaicu (Steaua Bucuresti), 23. Ionut Dumitru (Steaua Bucuresti),

Echipa Braziliei:

1. Jonatas Santos Paulo (Bandeirantes), 2. Yan Rosetti (C) (Club Universitario de Buenos Aires),, 3. Pedro Bengalo (Desterro), 4. Cleber Dias (Poli), 5.Gabriel Paganini (Bandeirantes), 6. Joao Luis Da Ros (Desterro), 7. Arthur Bergo (SPAC), 8. Andre Arruda (Desterro), 9. Lucas Duque (Sao Jose), 10. Joshua Reeves (Jacarei), 11. Jacobus De Wet (Poli), 12. Moises Duque (Sao Jose), 13. Felipe (Sao Jose), 14. Laurent Bourda-Couhet (Bandeirantes), 15. Daniel Sancery (Sao Jose), Rezerve: 16. Endy Willian (Curitiba), 17. Lucas Abud de Andrade(Poli), 18. Matheus Rocha (Jacarei), 19. Matheus Wolf (Joaca Rugby Club), 20. Nicholas Smith (SPAC), 21. Matheus Daniel (Jacarei), 22. Robert Tenorio (Pasteur), 23. Guilherme Coghetto (Desterro)