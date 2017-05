Legendara Cristina Vărzaru, la ora retragerii: „Vă mulţumesc şi mă înclin“

Cvadruplă câştigătoare a Ligii Campionilor, Cristina Vărzaru a postat, duminică, un mesaj emoţionant despre anii petrecuţi în handbal.

”Mi-am petrecut ultimii 27 de ani din viaţă într-o relaţie care mi-a oferit mai mult decât aş fi îndrăznit să visez vreodată. O relaţie pentru care am făcut tot ce am putut. Cu muncă multă, multă de tot, cu pasiune, cu foame de realizare, cu dorinţa de a fi mereu mai bună decât toţi ceilalţi. Cu frământări, cu disperare. Cu lacrimi, de fericire sau amare. Cu dorinţa de a nu-mi dezamăgi familia. Cu inima deschisă. Întotdeauna. Handbalul mi-a întors de fiecare dată dragostea pe care uneori n-am ştiut cum să i-o arăt, dar de cele mai multe ori am reuşit s-o fac”, a scris Cristina pe Facebook. Ea mai spune că această carieră de jucătoare profesionistă i-a adus, pe lângă titluri sau notorietate, experienţe de neuitat şi prieteni adevăraţi: ”Şi m-a transformat în persoana care sunt astăzi şi de care sunt extrem de mândră. O voi lua de la capăt din altă postură, dar în aceeaşi relaţie. Vă mulţumesc pentru tot şi mă înclin”.

Cristina Vărzaru a jucat pe postul de extremă dreapta, iar cariera sa a inclus echipele Oltchim Râmnicu Vâlcea, Rapid Bucureşti, Viborg HK şi CSM Bucureşti, fiind multiplă campioană naţională. Cu Viborg, la care a jucat şapte sezoane, a cunoscut consacrarea, cucerind de trei ori Liga Campionilor (2006, 2009 şi 2010), încă un trofeu similar fiind câştigat în 2016, cu CSM Bucureşti. Cu patru astfel de trofee, Vărzaru se află pe locul 3 în ierarhie, după Bojana Popovici şi Ausra Fridrikas (cu câte 5).