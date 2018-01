Lauren Davis, adversara Simonei Halep, vorbeşte la superlativ despre româncă: „O admir mult“

Davis a vorbit la final despre meci.

"Sunt foarte obosită, dar sunt multe lucruri pozitive după acest meci. Încerc să învăţ să nu mai fiu aşa critică şi să mă uit la ce am făcut bine. Azi am jucat foarte bine şi am făcut tot ce puteam pentru a câştiga. Sunt lucruri pozitive şi am ce învăţa. N-am jucat în viaţa mea un meci atât de lung. În setul trei eram epuizată. Îmi ziceam întruna «Hai, că poţi». Ambele am luptat, iar fiecare punct era rapid. Mă voi gândi la lucrurile bune şi la cât de bine am jucat la acest turneu.

Accidentarea a picat într-un moment prost. La prima minge de meci am simţit că s-a întâmplat ceva, iar după aceea nu am mai putut pune presiune pe picior. Mi-a fost foarte greu să joc aşa. Am fost surprinsă pentru că totul s-a întâmplat foarte repede.

Mereu am admirat-o pe Halep. Este cu câţiva centrimetri mai înaltă decât mine (n.r. Davis are 1,57 m, iar Halep are 1,68 m), dar este incredibilă. Îşi foloseşte viteza pentru a lovi repede şi a pune adversarul în dificultate. Este foarte agilă şi dinamică", a spus Lauren Davis la conferinţa de presă.