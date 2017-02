Ironman Ion Oncescu a oferit un premiu de 70.000 de euro

Este jucător fidel al agenţiei Stanleybet din Calea Rahovei, nr.305 şi mereu a intrat în locaţie cu gândul doar de a juca de distracţie. De data aceasta aparatul Megajackpot l-a făcut mai bogat cu peste 70 de mii de euro. Marian a intrat sâmbătă în agenţie, a jucat pe o miză de 25 credite şi a câştigat marele premiu.

Ironman Ion Oncescu, Ambasadorul Megajackpot în România, i-a înmânat lui Marian valiza plină ochi cu bani sub privirile publicului venit special pentru această festivitate. Emoţii, zâmbete, şampanie şi mulţi mulţi bani au fost piesele cheie care l-au emoţionat pe fericitul câştigător până la lacrimi.

„Joc de foarte mult timp în agenţia Stanleybet şi mereu spuneam că într-o zi voi ajunge la televizior. Sunt extrem de emoţionat. Când am văzut că am câştigat, m-am panicat, am ţipat de bucurie şi mi-am luat prietenul care era lângă mine în braţe. Cu banii câştigaţi îmi voi lua o casă în Bucureşti”, a povestit Marian Neagu.

În cei 6 ani de la primul MegaJackpot câştigat la sfârşitul lui 2010 şi până acum, valoarea totală a premiilor a depăşit 5 milioane de euro.

Despre Megajackpot

Sistemul cuprinde 220 aparate de tip slot-machines legate în reţea, iar valorile premiilor se cumulează la toate aparatele, generând astfel câştiguri uriaşe. Cu o valoare de pornire de 200.000 lei, Megajackpot reprezintă cel mai puternic sistem de jackpot progresiv din România, fiind disponibil doar în agenţiile Stanleybet.

Despre Stanleybet

Prezent pe piaţa din România încă din 2004, Grupul britanic Stanleybet îşi oferă în prezent serviciile atât în cele peste 350 de agenţii, din aproape 100 de localităţi, online pe www.stanleybet.ro, cât şi pe dispozitivele mobile prin aplicaţia Stanleybet.ro.

Obiectivul Stanleybet a fost şi rămâne oferirea celor mai bune servicii de pariere. În cei 13 ani de prezenţă în România, Stanleybet şi-a dovedit profesionalismul, a diversificat în mod continuu oferta de pariuri, a câştigat încrederea clienţilor şi a contribuit activ la evoluţia pieţei de pariuri româneşti. Cu o experienţă de aproape 60 de ani în pariuri sportive, Stanleybet este principalul grup transfrontalier de pariuri din Europa, care operează peste 2 000 de agenţii de pariuri în 6 state europene: Anglia, Italia, România, Belgia, Cipru şi Danemarca.