INTERVIU de la Melbourne cu Irina Begu: „Eu sunt genul care se încălzeşte mai greu!“ Care e obiectivul Irinei pentru 2017 şi ce schimbare va face anul acesta

Irina a vut un eci greu şi a pierdut primul set cu 5-7, dar le-a câştigat pe următoarele două cu 6-3 şi 6-4. După două ore şi 20 de joc, Irina a ieşit de pe teren victorioasă, dar nu s-a dus direct la vestiare, ci s-a mai antrenat 15 minute pe un teren alăturat. Abia apoi a mers la cabine, după care a împărtăşit impresiile de după primul meci.

Meci greu, adversară dificilă?

Da. A fost disputat. Cred că a contat şi faptul că eu şi Yaroslava suntem prietene. ne-am şi antrenat împreună, ne cunoaştem foarte bine una pe cealaltă. Plus că ea e pregătită de Victor Ioniţă, care mă ştie şi el.

E prima ta victorie anul acesta. Te-a alarmat începutul mai slab de an?

Nu, deloc. Am pierdut la Brisbane şi la Sydney în faţa a două jucătoare foarte bune, Kasatkina Kuzneţova. Şi, oricum, eu sunt genul care mă încălzesc mai greu. Am nevoie de meciuri pentru a-mi intra în ritm.

Ţi-a fost teamă că vei pierde azi, după primul set?

Te gândeşti la orice. Dar e important că mi-am revenit. de fapt, eu de multe ori am câştigat în decisiv. Când ajung în setul trei am încredere că pot învinge. N-aş vrea să fac un obicei din asta, să joc mereu trei seturi, dar cred că mă descurc destul de bine atunci când ajung în această situaţie. nu mi-e teamă să conduc jocul atunci când ajung în setul al treilea.

E ceva ce te-a nemulţumit azi?

În mare parte jocul a mers. Mi-aş fi dorit totuşi un pic mai multă agresivitate, dar a fost primul meci şi per ansamblu cred ca am jucat bine.

Este Australian Open cel mai dificil Grand Slem?

E dificil pentru că e la început de an şi nu avem meciuri în picioare. Cine se reglează mai repede şi îşi intră în ritm are un avantaj. Anul acesta eu am schimbat ceva în pregătire. Am avut o vacanţă mai lungă, după care am mers în Dubai şi m-am antrenat acolo, ca să fiu acomodată cu temperaturile mari. E mai greu la AO faţă de celelalte Grand Slemuri, dar e şi frumos. mie îmi place mult în Australia, am şi amintiri frumoase de aici, de acum doi ani, când am reuşit un parcurs bun.

În continuare vei juca mai mult şi la dublu?

Da, este unul dintre obiectivele mele anul acesta. Simplul rămâne o prioritate, dar o să încerc în paralel şi la dublu. Cel puţin la turneele mari, cele de Grand Slem şi Premier Mandatory.

Şi alt obiectiv?

Să intru în Top 20 WTA. de data asta chiar sper să-mi iasă.

România a avut şase jucătoare pe tabloul principal de AO. Vă face acest lucru mai respectate?

Respectul ţi-l câştigi pe teren, prin victorii. E adevărat că avem şi facem o imagine extraordinară tenisului românesc. Chiar au fost nişte discuţii în vestiarul fetelor, de genul Ce faceţi voi în România ca să aveţi asemenea rezultate? Ce strategie are Federaţia voastră? Cred că tenisul feminin românesc este într-un moment foarte bun.

În turul al doilea de la Australian Open, Irina Begu (29 WTA) va juca împotriva cehoaicei Kristina Pliskova, numărul 58 WTA.

Adevărul la Australian Open 2017 - proiect susţinut de Aqua Carpatica