INTERVIU de la Melbourne cu Ana Bogdan, calificată în turul I la Australian Open: „Trebuia să fiu direct pe tabloul principal!“

Pentru jucătoarea de tenis din Sinaia, în vârstă de 23 de ani, drumul către tabloul principal de la Melbourne a fost reprezentat de trei meciuri grele în calificări. Ana se află pe locul 125 în lume şi a trecut în ultimul tur al calificărilor de chinezoaica Kai-Lin Zhang (China, 136 WTA).

Scorul final a fost 7-6, 2-6, 6-2 pentru jucătoarea din România, care s-a impus la capătul unei partide de două ore şi 14 minute. Vizibil emoţionată la finalul partidei, Ana Bogdan a spus că şi-a îndeplinit obiectivul, reparând ceea ce a stricat cumva tot ea. Într-un interviu acordat pentru Adevărul, Ana a mărturisit că a folosit o strategie riscantă, dar care până la urmă a dat roade.

A fost cel mai greu meci de până acum?

Aş zice că a fost cel mai tensionat dintre cele trei jucate în calificări. E şi normal, deoarece presiunea este mare. Practic, cine învinge ajunge pe tabloul principal. Însă şi primul meu meci a fost dificil. Tot în trei seturi s-a terminat, contra olandezei Aranxa Rus.

Îţi cunoşteai adversara de azi?

N-am jucat niciodată cu ea, dar i-a pus probleme Monicăi Niculescu la Shenzhen. Ştiam că e greu de doborât. S-a şi văzut că e tenace şi se agaţă de orice minge. Cred că asta e o caracteristică a asiaticelor.

Te-am vazut la un moment dat puţin nervoasă. Ce s-a întâmplat?

Mă enerva vântul, care mi-a stricat câteva mingi. Pe terenurile cu tribune mingi acest amănunt poate influenţa rezultatul. Bine, şi adversara a jucat în aceleaşi condiţii, dar eu am fost concentrată pe ce mi se întîmpla mie.

În setul doi ţi-a fost teamă că vei pierde?

Nu. În setul doi am decis să mă concentrez pe setul trei. Când am simţit că-l pierd, cumva l-am abandonat, adică n-am mai tras tare şi am decis să dau tot ce pot în decisiv. A fost o tactică riscantă, dar aşa am simţit eu că pot învinge. poate devenisem şi puţin nervoasă.





E al doilea turneu de Grand Slem consecutiv în care urci pe tabloul principal.

Eu în mod normal trebuia să fiu pe tabloul principal. Eram pe locul 107, dar în noiembrie am avut de apărat nişte puncte şi nu am putut să o fac din cauza unor probleme medicale. Aşa am căzut în afara tabloului şi a trebuit să joc calificări. E bine însă că am ajuns şi aşa. Mi-am îndeplinit un obiectiv, acum nu mai am nicio presiune. Sincer, aş fi fost foarte dezamăgită dacă nu reuşeam asta.

Faţă de US Open, cum te simţi acum?

Mult mai bine. Şi mai puternică. La US Open a fost prima mea prezenţă pe tabloul competiţiei, după ce ani la rândul nu am reuşit să mă calific. Acum am mai multă încredere şi cine ştie poate reuşesc chiar mai mult. Şi fizic mă simt bine, nu mă mai doare tendonul. Au fost luni în care am avut mari dureri.

Te simţi obosită după acest început de an?

Nu, deloc. Mă simt bine, chiar dacă am jucat şi la Shenzhen, în China, şi la Hobart, în Tasmania. Iar aici am deja trei meciuri. Când câştigi ai alt tonus. Oricum, e început de sezon, de ce aş fi obosită?

Ce îşi doreşti pentru acest an?

Să fiu sănătoasă şi să joc bine. Aşa vin şi rezultatele. Sper să urc cât mai mult în clasament şi să fiu pe tabloul principal la toate turneele de Grand Slem

