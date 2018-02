INTERVIU cu Ionuţ Lupescu: „Burleanu aruncă fumigene“. Ce crede despre implicarea politicului în alegeri

Pe 18 aprilie, Federaţia Română de Fotbal îşi va alege preşedintele. Lupta ce părea iniţial destul de anostă, cu un preşedinte - Răzvan Burleanu, care aleargă de unul singur pentru un nou mandat, s-a animat brusc după anunţul lui Ionuţ Lupescu de a intra în cursă. Cel poreclit „Kaiserul” a vorbit pentru Adevărul despre motivele care l-au mânat în luptă, influenţa politicului în alegeri şi şansele de a triumfa în faţa actualului preşedinte.

Adevărul: Cu ce argumente vă prezentaţi la alegerile din 18 aprilie?

Ionuţ Lupescu: Să încep aşa. Cred că parcursul meu profesional vorbeşte despre mine. Faptul că am fost jucător, am fost antrenor, am fost director general al Federaţiei Române de Fotbal pentru aproape şase ani, director tehnic al UEFA şase ani, adică la cea mai prestigioasă organizaţie din fotbal. Deci am cunoscut toate treptele atât la nivel naţional, cât şi ntnernaţional. Am crescut, am învăţat de la cei mai mari şi cred că a venit timpul să aplic şi eu în fotbalul românesc ce am învăţat. Ştiu că mi-am asumat o responsabilitate foarte mare, dar din discuţiile pe care le-am avut cu cei din lumea fotbalului am înţeles că avem foarte mult de lucru şi e păcat să lăsăm fotbalul românesc să meargă în direcţia asta. Sigur că, în al doilea rând, o să vin cu un program pentru fotbalul românesc şi sper să îi conving pe toţi votanţii.

Aveţi un top al priorităţilor? Ce faceţi prima dată dacă ajungeţi preşedinte?

E prea devreme acum. O să fac o conferinţă, o să aveţi şi voi programul de candidatură şi o să vorbim pe el.

Dar vă însuşiţi ideile lui Gică Popescu de acum patru ani?

Nu ştiu ce conţinea programul lui Gică Popescu, nu eram în ţară.

V-aţi făcut un calcul, pe câte voturi vă bazaţi? Răzvan Burleanu a declarat că Liga a treia votează cu el...

Eu nu prea am ce să comentez despre actualul preşedinte, astea sunt fumigene pentru mine. Am venit pentru că oamenii din Adunerea Generală mi-au cerut să iau această decizie, să schimbăm ceva în fotbalul românesc şi ştiu că voi discuta cu toţi votanţii.

Revin, pe câte voturi vă bazaţi sută la sută?

Haideţi să vă spun cum stă treaba. La alegeri vor vota în jur de 260 de oameni. Dacă ar trebui să ne luăm acum după declaraţii, după ce declar eu şi ceilaţi candidaţi, ies peste 350 de votanţi, deci cifrele nu se pupă. Repet, actualul preşedinte aruncă fumigene.

Va fi o luptă curată, pe programe, pe idei sau vor fi şi atacuri murdare?

Nu, suntem în România şi suntem în campanie. Nu va fi o luptă curată, dar sunt de prea mult timp în fotbal, de peste 40 de ani, ca să mai pun la suflet ce se va întâmpla.

S-a vorbit foarte mult de influenţa politicului în aceste alegeri. Gazeta Sporturilor a scris că v-aţi întâlnit cu Dragnea şi Tăriceanu. E adevărat?

Nu, bineînţeles că nu. Sunt mulţi dintre colegii dvs care încep să aibă viziuni, să facă tot felul de scenarii şi mă amuză. Eu nu cred că politicul se va implica în alegeri. Pe de altă parte, cred că e foarte important ca sportul să vină cu un program astfel încât să convingem Parlamentul de necesitatea sportului, de aşezarea lui printre priorităţi. Până la urmă, statul este cel care poate să investească în infrastructură şi poate să dea legi care să faciliteze investiţiile sponsorilor în copii şi juniori, în fotbal, în tenis, în toate sporturile. Într-o ţară normală, statul este un partener al sportului.

Ce părere au cei de la UEFA de faptul că aţi demisionat şi intraţi în cursa pentru şefia FRF?

Lor le pare rău că m-am hotărât să plec. Dar cred eu că e momentul ca cei care am făcut ceva pentru fotbal, să şi dăm înapoi sportului. Vedem dacă voi reuşi.

Când o să începeţi efectiv campania?

La sfârşitul lunii. Este timp, o să merg în toată ţara, o să vorbesc cu toată lumea, de la toate organizaţiile. Aşa le voi prezenta şi eu ideile mele, şi voi afla şi mai concret care e situaţia, care sunt problemele şi propunerile lor.

Cu ce echipă mergeţi în campanie?

Nu am nicio echipă deocamdată, pentru că statutul Federaţiei Române de Fotbal spune că preşedintele numeşte doar secretarul general. Am mai mulţi potenţiali candidaţi pe această poziţie. Desigur, sunt mulţi oameni care au declarat că mă susţin, sunt oameni importanţi care vor să fie alături de mine şi cine vrea să ajute fotbalul românesc este primit cu drag.

Cât de importantă e susţinerea Generaţiei de Aur?

Eu mă bucur că ei mă susţin, e foarte important, chiar dacă cei mai mulţi dintre ei nu votează. Totuşi, votează Gică Hagi şi asta contează.





Am încheiat socotelile cu UEFA. Am luat o decizie cu inima, nu cu mintea, dar nu mi-e frică să o iau de la zero

Ionuţ Lupescu, candidat FRF



Îl păstrează pe Contra

În cazul în care va câştiga alegerile, Ionuţ Lupescu nu intenţionează să îl schimbe pe Cosmin Contra de la cârma echipei naţionale. "De ce sa aibă emoţii Cosmin Contra? Abia a fost numit selecţionerul federatiei. Are un proiect acum, cu Nations League, trebuie lăsat să lucreze”, a spus Lupescu.

Burleanu mizează pe Liga a treia

Răzvan Burleanu a declarat pentru GSP că Ionuţ Lupescu “nu mai avea o poziţie aşa confortabilă şi de mare viitor la UEFA”. De asemenea, actualul şef al FRF spune că nu mizează pe voturile celor din Liga 1, dar are sprijinul cluburilor mici şi multe: “Cei de la Liga a treia mă susţin, nu am emoţii”.

Cine e Pro Lupescu

Mircea Lucescu

Gheorghe Hagi

Gheorghe Popescu

Cristi Chivu

Florin Prunea

Cornel Dinu

Dorinel Munteanu

Florin Răducioiu

Cristi Balaj

Ion Crăciunescu

Victor Piţurcă

Ciprian Marica