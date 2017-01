Interviu de colecţie cu Mats Wilander: „Pentru Simona Halep e mai uşor să ajungă numărul unu decât să câştige un Grand Slam“

Mats Wilander (52 de ani) e legenda din spatele microfonului EuroSport. Explică pe un ton calm, de suedez, fără să iasă din limitele “portativului” şi o singură dată se poate spune că a creat controverse, după finala Roland Garros din 2006. A spus atunci despre Federer că n-a avut “balls” în faţa lui Nadal sau poate că le are, însă acestea intră la apă când dau ochii cu spaniolul. “Balls” neavând aici, bineîneţeles, sensul de minge.

Stabilit în Idaho, SUA, alături de soţia sa Sonia, un fost model sud-african, şi de cei cinci copii ai săi, Mats Wilander are în spate o carieră prodigioasă. La 17 ani şi 9 luni devenea campion la Roland Garros 1982, fiind la avea vreme cel mai tânăr câştigător de Grand Slam. A mai câştigat de atunci alte mari şase turnee, încă 33 de trofee ATP, iar finalul lui 1988 l-a prins pe locul unu ATP. Deşi a crescut în umbra legendarului Bjorn Borg, Mats Wilander spune că eroii copilăriei sale au fost Ilie Năstase şi Jimmy Connor, pentru că erau “nebuni şi haioşi”. Cât despre Halep, suedezul consider că românca are jocul şi picioarele unui tenismene de număr unu mondial, însă mintea ei nu este încă în locul potrivit.

Adevărul Weekend: Mats, ne pregătim de Australian Open şi toată lumea vorbeşte de favoriţi şi de outsiderii care ar putea face surpriza. Pe cine ai alege tu?

Mats Wilander: La băieţi, normal, favoriţii sunt Djokovici şi Murray, iar dintre outsideri aş paria pe Raonici şi pe Dimitrov. La fete iar e simplu, Serena şi Kerber sunt favorite, iar dintre outsidere le-aş alege pe Karolina Pliskova şi pe Madison Keys.

Ai amintit de Serena, o vezi iar pe locul 1 în lume?

Sincer, nu. Ştii de ce? Nu o văd jucând constant, mergând de la un turneu la altul. Poate să mai câştige un Grand Slam? Cu siguranţă, poate să câştige chiar multe, dar pe locul unu nu o văd. Acum a apărut şi această logodnă în viaţa ei care e ceva nou, ar putea fi o distracţie pentru ea sau poate, cine ştie?, va fi mult mai fericită, mai energică şi va avea chef să joace ca în tinereţe.

Fiind din România, e normal să te întreb despre Simona Halep. Cum vezi şansele ei la Melbourne?

Simona Halep trebuie să fie foarte entuziasmată de faptul că Angie Kerber a câştigat două Grand Slamuri, a câştigat o medalie de argint la Rio şi a ajuns pe locul unu în lume. Ştii de ce? Pentru că Angelique Kerber le-a demonstrat Simonei Halep, Agnieszkăi Radwanska sau lui Caroline Wozniacki că se poate. Până la urmă, nu e mare diferenţă înstre stilul de joc al lui Halep şi cel al lui Kerber, însă ce trebuie să înveţe Simona este atitudinea.

Şi acum ajungem la întrebarea ce-i lipseşte Simonei, atitudinea?

Atitudinea pozitivă, controlul emoţiilor, stabilitatea. Stabilitatea mentală e ingredientul cel mai important, şi aici cred că e slăbiciunea Simonei: e prea emotivă, îi lipseşte capacitatea de a rămâne sus şapte zile la rând, de a nu pierde controlul în nicio partidă, în niciun set, în niciun schimb de mingi. Nu e vorba de forehand, de backhand, de nu ştiu ce lovitură, nu sunt slăbiciuni în jocul ei, totul se câştigă sau se pierde în mintea ei. Sigur, n-are serviciul Serenei, la forehand se mai poate lucra, însă succesul stă în plan mental, de acolo vin şi victoriile, şi înfrângerile. Când va reuşi să fie în control mental total şapte meciuri la rând, indiferent de cât de strălucit îi este adversarul, atunci Simona va câştiga un Grand Slam.

Îl poate câştiga de anul acesta?

De ce nu? Ea, din punct de vedere fizic nu are nicio problemă, loviturile sunt acolo unde trebuie, jocul de picioare e fantastic, dar mintea ei încă nu e în locul potrivit. Cum crezi că a ajuns Leyton Hewitt numărul unu sau cum crezi că am ajuns eu numărul unu şi am câştigat acele Grand Slamuri? Cu încredere, cu multă încredere. În viitor, e foarte posibil să câştige un Grand Slam, dar nu vă pot spune dacă va fi în anul acesta sau în alt an.

Dar chiar o vezi ca pe un viitor numărul unu mondial?

Clar. Ştii de ce? Ca să fii numărul unu nu trebuie nici măcar să câştigi un Grand Slam, e suficient să ai consistenţă pe tot parcursul sezonului, să ajungi în sferturi sau în semifinale în turneele improtante, iar Halep e performantă pe toate suprafeţele. De asta spun: cu siguranţă Simona va fi numărul unu mondial, dar nu ştiu când va câştiga un Grand Slam. Pe când Serena va mai câştiga Grand Slamuri, dar nu va mai fi numărul unu WTA.

La fel ca tine, Darren Cahill, antrenorul Simonei, e analist TV. E omul potrivit pentru Halep?

Darren e unul dintre cei mai buni comentatori de tenis, e un fost jucător, un om de la care Simona are ce să înveţe. Antrenorii sunt ca profesorii de la şcoală, de la fiecare înveţi câte ceva. Va câştiga Simona un Grand Slam cu Darren antrenor? Rămâne de văzut.

Mats, o ultimă întrebare. În 1984 aveai 20 de ani şi jucai cu Ilie Năstase, 38 de ani, la Milano. Îţi aminteşti?

Bineînţeles. Năstase îmi spunea „fiule” de câte ori ne întâlneam. Eu cu Ilie am crescut, l-am văzut jucând finala de la Wimbledon cu Stan Smith, l-am văzut jucând finala Mastersului de la Stockholm cu Arthur Ashe şi alte meciuri. În mod normal, ar fi trebuit să-l am ca idol pe Bjorn Borg, însă Ilie Năstase şi Jimmy Connors au fost eroii mei pentru că erau nebuni şi haioşi.

casetă



Game, set, Mats!

Fostul mare campion suedez face pereche cu austriaca Barbara Schett în studioul EuroSport, iar emisiunea “Game, set, Mats” este una dintre cele mai urmărite şi mai apreciate. „Nu ştiu cine a venit cu ideea acestui nume genial de emisiune, eu singur nu m-aş fi gândit. Sunt omul perfect pentru showul perfect. E un titlu care rămâne în mintea oamenilor, s-a potrivit perfect cu numele meu. Nu cred că <Game, set şi Boris> sau <Game, set şi Ivan> sună la fel de bine”.

7 titluri de Grand Slam a câştigat Mats Wilander: trei Australian Open, trei French Open şi un US Open