Ilie Năstase a premiat cei mai talentaţi tineri jucători din tenisul românesc

Evenimentul a avut loc la conferinţa din cadrul celei de a VII-a ediţii Dr. Oetker Junior Trophy, desfăşurată la Centrul Naţional de Tenis.

“Dr. Oetker este un partener extrem de serios, cu tradiţie, iar domnul Ioan Cozma pune pasiune şi ce are mai bun în el ca să sprijine tenisul românesc. Mă uit cu admiraţie la programul ‘Susţineţi campionii de mâine’ şi nu ştiu dacă mai sunt şi alte federaţii, în afară de cea de tenis sau Gică Hagi, să se ocupe la fel de tineri, cu sprijinul sponsorilor, precum Dr. Oetker.

Ilie Năstase i-a oferit un premiu lui Nini Gabriel Dică (Players of the year Tennis Europe cat. 16 ani, în 2017.

“Mă bucur că suntem a la VII-a ediţie şi totodată de prezenţa celui mai mare jucător al nostru, Ilie Năstase. Valoarea acestei competiţii creşte de la an la an, iar asta ne bucură. Nu mai avem mult ca să ajungem la valoarea turneului pe care îl invidiem cu toţii, Petit As din Paris. Suntem pe drumul cel bun şi o să ajungem şi acolo, totul e să perseverăm. Datorita rezultatelor excelente ale actualei generaţii, tenisul are impact în randul copiilor şi asta este un semn bun, Viitoarea generaţie creşte şi în curând o să avem ce culege. Anul acesta organizăm la Tenis Club din Curtea de Argeş două turnee Futures, cu premii de cţte 15.000 de euro, Inedit Open Tour, Senioare ITF şi Vitality Open Tour, Seniori, Arges Cup, U16 Tennis Europe şi Trofeul ‘Victor Hanescu'”, a declarat Directorul General al Dr. Oetker România, Ioan Cozma.





Trofeele “Tinere Talente” au fost înmânate Iuliei Alexia Mărginean, respectiv lui Luca Preda, de către Directorul General al Dr. Oetker România, Ioan Cozma.

“Iată-ne ajunşi şi la cea de a la VII-a ediţie Dr. Oetker Junior Trophy. A devenit o tradiţie ca această competiţie, care este cea mai importantă din sud-estul Europei pentru copii până la 14 ani să se desfăşoare în România. Este îmbucurător că de la an competiţia a crescut, ca număr de participanţi şi ca valoare. Este un turneu la care toţi copiii valoroşi tind să participe. Ne bucură că avem această masă de jucători, ei sunt viitorul. Iar fără un partener puternic, precum Dr. Oetker România, nu am fi reuşit acest lucru. Dr. Oetker este singurul partener care este alături de federaţie în toate competiţiile importante, începând cu Fed Cup, la Cupa Davis, la turneul WTA, la această competiţie destinată copiilor şi mai organizează şi numeroase turnee Futures. Deci, Dr. Oetker este principalul partener al FR Tenis, iar pentru asta îi mulţumim în mod special domnului Director General al Dr. Oetker România, Ioan Cozma”, a spus preşedintele FR Tenis, George Cosac, care îi va înmâna un trofeu lui Nini Gabriel Dică.

La conferinţă s-a mai anunţat Trofeul Fair Play, in memoriam Florenta Mihai, care va fi decernat de către Cătălina Cristea şi a avut loc o sesiune de autografe oferită de Ilie Năstase şi Victor Hanescu la standul de degustare Pizza Feliciana.

La cea de a şaptea ediţie a Dr. Oetker Junior Trophy, competiţie internaţională din cadrul Tennis Europe, categoria 1, care are loc în cursul acestei săptămâni la Centrul Naţional de Tenis din Bucureşti, concurează 156 de sportivi din 26 de ţări.