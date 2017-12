Ilie Năstase a lămurit secretul celor 2.500 de femei din patul lui. Câte au fost de fapt şi cum s-a ajuns la această cifră

Invitat la emisiunea Andreei Esca, de la Europa FM, Ilie Năstase a vorbit şi despre acest subiect. "Nu au fost nici pe departe atâtea. Să vă povestesc cum s-a ajuns la această cifră. Jurnalista care a scris cartea mea autobiografică mi-a spus că e bine să vorbim şi despre acest subiect. Am acceptat şi când m-a întrebat câte femei am avut i-am zis ca nu ştiu, poate 400. Ea a zis că nu se poate şi că nu e ok, nu dă bine, trebuie să spunem mai multe. Am zis, ok, 800 atunci. Eram la casa mea din Franţa şi stăteam seara de vorbă, mai beam un pahar de vin. Ea, tot nemulţumită, vroia să spun că am fost cu mai multe femei, ca să vindem cartea mai bine. După câteva pahare, am zis că am avut 2500 de femei şi aşa a rămas. Cifra nu e nici pe departe adevărată. Păi dacă aveam atâtea femei nu mai câştigam niciun turneu", a povestit Ilie Năstase.