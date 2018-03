Halep, primul zâmbet după două ore de chin: „Mă simt ca în paradis!“. Avem cifrele unui meci sufocant

Simona Halep a suferit enorm, dar eforturile sale au fost răsplătite cu o calificare muncită în optimile de la Indian Wells. Imediat după terminarea partidei care a durat două ore şi cinci minute, liderul WTA a acordat un interviu chiar pe teren, transmis de Digi Sport, postul care televizează turneul de la Indian Wells în România.

Ce a spus?

*Mult respect pentru ea, e o jucătoare extraordinară şi top spin-ul ei e foarte greu de returnat. Am avut ceva probleme în al doilea set, dar am vrut doar să rămân în joc, să lupt până la final. Când am câştigat setul al doilea, m-am gândit că am o şansă mare să câştig meciul.

*Am simţit-o puţin căzută după ce a pierdut al doilea set şi m-am gândit că trebuie să fiu mai agresivă şi să o ţin în spate, pentru că dacă apucă să atace mingea e greu să returnez. Cred că m-am şi mişcat bine, am fost mai puternică pe picioare pe final şi poate că de asta am câştigat.

*E ca în paradis când vin şi joc aici. E un teren frumos şi e extraordinar când câştig. De fiecare dată când vin aici mă simt excelent şi simt că trebuie să dau tot ce am mai bun. Voi mă susţineţi tot timpul (n.r. adresându-se publicului) şi îmi pare bine să fiu la Indian Wells.

