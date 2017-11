Halep, trezită de Ţiriac: „Mi-a spus că aşa nu voi ajunge niciodată numărul 1. Am venit acasă şi am făcut rană în palmă!“

Ion Ţiriac rămâne cel mai critic suporter al Simonei Halep! Un tip extrem de exigent, fostul jucător de tenis a evaluat mereu performanţele Simonei cu mult calm, fără a fi luat de val.





Actualul lider WTA nu doar că nu s-a supărat de pe urma declaraţiilor date de Ţiriac, dar chiar a povestit, într-un interviu pentru Canal 33, un episod care i-a schimbat jocul în bine.





Ce a spus?





*După meciul cu Şarapova de la US Open, Ţiriac mi-a spus că serviciul a fost un dezastru. E adevărat, antrenorul mi-a transmis acelaşi lucru, dar pe un ton mai calm.





*Ion Ţiriac mi-a spus însă că fără o oră de exersat serviciul pe zi nu voi ajunge numărul 1! Am venit acasă şi am dat o oră de servicii pe zi! Mi-am făcut rană în palmă, dar asta m-a ajutat şi am devenit numărul 1. Asta a făcut Ţiriac pentru mine, iar eu îi mulţumesc că e lângă mine, chiar dacă eu mai am apucături, să zic aşa...





*Tot timpul mi-a spus că am calităţile necesare să ajung cât mai sus, iar asta îmi dă încredere şi mă motivează să mă antrenez cât mai mult!





*Ion Ţiriac mă susţine şi vine la meciurile mele atunci când poate, vorbeşte cu mine despre tenis, încearcă să mă înţeleagă, aşa cum sunt eu emoţional, de ce am emoţii într-un meci, de ce nu pot fi 100% în alt meci.





*Mă ajută mult felul dânsului de a fi. Niciodată nu m-a menajat, e un tip foarte direct.