Halep şi-a tratat antrenorul cu fundul: Darren Cahill, un sac de box pentru nervii Simonei. Imaginile spun totul

De această dată însă, eşecul a fost mai dureros. Simona Halep era într-o revenire de formă şi, în plus, avea ocazia de a obţine şi un avantaj moral în faţa lui Konta înaintea duelului din Fed Cup, atunci când România şi Marea Britanie se vor întâlni la Mamaia.

Un meci care a început foarte bine pentru constăţeanca de 25 de ani, cu un prim set câştigat, părea că decurge bine şi în setul doi, atunci când Halep a servit chiar pentru victorie. De aici însă, a început prăbuşirea Simonei care, ulterior, a cedat în tie-break, acolo unde a comis o mulţime de erori. Aşa cum a arătat şi cu alte ocazii, românca şi-a pierdut calmul.

Un car de nervi, Simona a lăsat impresia că are nevoie de a-şi descărca furia pe cineva. L-a chemat lânga ea pe antrenorul Darren Cahill şi a urmat un dialog în care Halep a părut total dezinteresată de sfaturile australianului de 51 de ani, tratându-l cu fundul pe acesta. Spre lauda lui, Cahill a rămas calm, în ciuda tratamentului de care a avut parte, şi a parat „înţepăturile“ răutăcioase ale Simonei.

VEZI DIALOGUL HALEP - CAHILL

Digi Sport, postul care a transmis confruntea Halep - Konta a oferit transcrierea schimbului de replici:

Darren Cahill: E totul în regulă? Resetează totul, nicio problemă. Resetează-te, haide, pune-ţi ordine în gânduri.

Simona Halep: Uneori, ceri prea mult. Ăsta e caracterul meu. Sunt atât de moartă (Iţm so dead). Am un joc ridicol.

Deci, cum rezolvăm asta?

Nicio şansă.

Bun, adună-te...

Am făcut două duble greşeli, două duble greşeli în tie-break şi am ratat toate mingile. Serveşte puternic, are un forehand puternic.

Eliberează-te, mai ai două minute să dai frâu liber frustrărilor.

Ceri prea mult şi eu cer doar...

Ce? Tu ce ceri? Ce ceri tu, exact, ce vrei?

*Simona n-a răspuns, dar din semnul făcut cu mâna se înţelege că în acel moment nu dorea să răspundă, ci mai degrabă să renunţe la ce avea de spus.

Iată, avem o scurtă conversaţie, e prima noastră conversaţie în acest meci. Vreau să-ţi spun acum, în mod personal: eşti la egalitate de seturi cu o jucătoare foarte bună şi în majoritatea timpului ai stat foarte bine în acest meci. Poţi să fii dură cu tine, eu nu voi fi.

Mă complic tot timpul.

Atunci, Simo, ai şansa de a face diferenţa, asta e tot ce pot spune. Ai mai fost în poziţia asta de multe alte ori şi, de cele mai multe ori, ai pierdut, cu atitudinea asta. Acum ai şansa de a schimba lucrurile. Depinde de tine, tu decizi ce vrei să faci cu tine: poţi să urmezi calea asta şi e în regulă sau poţi să iei o gură mare de aer, să-ţi pui prosopul pe cap şi să încerci să îmbunătăţeşti puţin situaţia. E atât de simplu. Depinde de tine, e ceva ce vine din interior. Aşa că nu e nicio problemă în a te elibera, atât timp cât eşti pregătită să faci diferenţa. Dacă te bate jucând un tenis extraordinar, nicio problemă! Îi strângi mâna şi îi spui: <<Bravo!>>.

Crezi că pot să câştig acest meci?

Absolut! Cred că poţi să câştigi acest meci.

Dacă nu am câştigat al doilea set, în care am avut atâtea şanse...

N-ai făcut totul greşit. Bine, au fost vreo două duble greşeli, ea a avut câteva lovituri extraordinare, a fost curajoasă la punctele mari. De aceea vreau să fii curajoasă! Fii curajoasă în momentele mari. Ai servit de câteva ori fals cu al doilea serviciu, dar nu e nicio problemă în a fi curajoasă.

În unele momente am fost curajoasă.

- Nu o să mă cert cu tine pe tema asta, OK? Trebuie să-ţi demonstrezi ţie, nu mie. Nu eu sunt cel care poate răspunde acestor întrebări, ci doar tu poţi şi ai şansa de a îndrepta asta. Eşti o atletă mai bună decât ea, trebuie să transformi meciul într-o întrecere atletică. Mişc-o de pe loc, fă un pas înainte! Nu lovi mingea pe mijlocul terenului şi asigură-te că nu alergi doar tu. Fii atletă! La naiba, o să mă duc eu acolo şi o să alerg, dacă tu nu o faci. Fă-o să se mişte de fiecare dată. De fiecare dată când ai şansa de a deschide terenul, profită de ea! Bine, poţi să faci câteva greşeli, nu e nicio problemă. Joacă după regulile tale şi fă din acest meci un concurs atletic. Păstrează-ţi concentrarea. Pune-ţi prosopul pe cap, concentrează-te la ce ai de făcut şi hai să facem un meci mare în acest ultim set. E timpul pentru o schimbare. Suntem 100% gata, e primul turneu unde esti la capacitate fizică maximă. Hai, vreau să văd un mic zâmbet.

*Simona n-a zâmbit