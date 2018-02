Halep, primele declaraţii după ce s-a retras de la Doha: Simona a explicat ce a păţit. Perspective sumbre în privinţa revenirii

Simona Halep şi-a anunţat retragerea de la turneul de la Doha la doar câteva ore după ce şi-a asigurat prezenţa în semifinale. Din păcate, pauza de 19 zile între finala de la Melbourne şi prima ei apariţie pe teren, la Doha, n-a fost suficientă pentru ca Halep să fie sută la sută OK din punct de vedere fizic.



După ce a renunţat la confruntarea cu Muguruza de sâmbătă, Simona a explicat, potrivit Digi Sport, ce a păţit. Vestea şi mai proastă e că, deşi s-a spus că Halep va reveni la Indian Wells (5-18 martie), acest lucru nu e bătut în cuie.



Ce a spus?



*Azi a fost mult mai rău decât ieri şi din această cauză am luat decizia să mă retrag.



*Nu e simplu, dar am vorbit cu doctorul meu şi mi-a spus că n-am suficient timp să mă refac.



*Am stat în repaos doar câteva zile şi îmi trebuie mult mai mult. RMN-ul arată că am lichid şi tendinită la al patrulea deget. Trebuie să am grijă şi trebuie să mă gândesc prima dată la sănătatea mea.

*Piciorul drept, talpa, accidentarea de la Melbourne o am încă şi am avut-o zilnic. Am simţit dureri în fiecare meci, dar astăzi a fost din ce în ce mai rău în timpul meciului şi am hotârât să mă retrag.



*Îmi trebuie pauză, nu am stat suficient după injecţia pe care am făcut-o acasă. Următorul turneu este Indian Wells, m-am retras şi de la turneul de la Dubai. Sper să joc la Indian Wells.



*Cu siguranţă, voi lua o pauză cel puţin până la Indian Wells şi nu voi mai juca deloc. Voi decide înainte de startul turneului dacă voi fi capabilă să joc. Pentru moment, nu pot să zic mai mult. Trebuie să iau pas cu pas şi să văd dacă mă pot reface până la Indian Wells.

