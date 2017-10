Halep, liniştită după înfrângere: Simona vede jumătatea plină a paharului după eşecul cu Svitolina. Declaraţii echilibrate

Simona Halep a avut un parcurs profitabil la Singapore şi are şanse mari de a încheia anul pe locul 1 WTA, după cum „Adevărul“ a explicat aici.

Tocmai de aceea, eşecul cu Elina Svitolina n-a afectat-o foarte mult pe constănţeanca de 26 de ani şi, potrivit Digi Sport, aceasta a trecut foarte repede peste faptul că a fost eliminată de la Turneul Campioanelor.

Ce a spus?

*E un sentiment bun, pentru că s-a terminat. A fost ca un maraton în ultimele luni. S-au întâmplat multe lucruri, a fost şi puţină presiune.

*Cred că am jucat mai bine decât în meciul cu Wozniacki. Acesta a fost şi obiectivul meu. Bineînţeles, am făcut tot ce puteam pentru a câştiga, dar nu s-a întâmplat.

*Ea a jucat foarte bine şi a meritat să câştige. Nu sunt supărată. OK, nu-mi place că am pierdut, dar a fost un an grozav şi sunt fericită să merg în vacanţă acum.

*Astăzi, am simţit că nu e totul de partea mea, că nu pot încheia punctele, că nu funcţionează. A fost dificil să-mi găsesc ritmul, să fac puncte câştigătoare. Simt că m-am bătut până la final şi că a fost un meci bun. Nu grozav, dar bun.

*După şapte minute în vestiar, mi-am spus că a fost un an foarte bun. E foarte bine că am ajuns nr. 1 în acest an. A fost obiectivul meu, aşa că e OK.