Halep despre cel mai greu moment din 2017: „Simţeam că mor în fiecare zi!“. Simona şi-a analizat jocul în detaliu

Simona Halep a avut o aniversare stricată de eliminarea suferită la Wuhan, după cum „Adevărul" a explicat aici.





În aşteptarea turneului de la Beijing (2-8 octombrie), următorul la care va participa în Asia, constănţeanca şi-a amintit, potrivit Digi Sport, de cel mai greu moment pe care l-a avut în acest sezon. La începutul verii, Simona a ratat o dublă şansă: câştigarea unui Grand Slam şi urcarea pe locul 1 mondial.





„La Open-ul francez am simţit că am fost foarte aproape, dar n-am reuşit să câştig. După finală, m-am întâlnit cu Kim Clijsters şi mi-a spus că ea a pierdut patru finale de Grand Slam înainte să o câştige pe prima. Poate mai am nevoie de timp, de experienţă. Simt că voi avea suficient timp la dispoziţie, dacă voi munci din greu, astfel devenind mai bună. Am avut acea înfrângere (n.r. – cu Jelena Ostapenko) în minte mult timp, simţeam că mor în fiecare zi. Dar acum mă gândesc la ea într-un mod pozitiv. N-am pierdut finalele, am jucat finalele, aşa iau lucrurile pe de-a întregul“, a explicat Halep.





Întrebată despre ce poate îmbunătăţi în jocul ei, Simona a făcut o analiză în detaliu.





„Nu e ceva ce pot specifica, însă trebuie să am lovituri mai puternice. Trebuie să am un forehand mai puternic, iar serviciile sigur trebuie să fie mai bune. Mă deplasez bine, mă simt sănătoasă, n-am accidentări, aşa că sunt gata să lucrez. Pot spune şi că e destul de dificil acum pentru că e sfârşitul anului şi mă simt puţin epuizată mental. Dar sunt OK, simt că pot juca înca trei turnee şi apoi, gata“.