Halep la Beijing: ce urmează pentru Simona după victoria în faţa Şarapovei?

În optimile de la Beijing, constănţeanca a făcut cel mai bun joc de al ei în ultima lună şi jumătate, în timp ce rusoaica a avut cea mai slabă prestaţie de când a revenit după suspendarea pentru dopaj.

Încă de la primul game, s-a văzut că Şarapova nu e în apele ei: şi-a pierdut serviciul la zero! Şi, chiar dacă Maria a egalat imediat printr-un alt break, Halep s-a dus, ulterior, la 5-1 şi a încheiat setul la 6-2.

Actul secund a fost ceva mai strâns la început, în sensul că Şarapova a ţinut pasul până la 3-2 pentru Halep. De aici încolo însă, filmul s-a „rupt“, iar Halep a repetat scorul de la primul set: 6-2. „Coşmarul“ Şarapova s-a evaporat în 72 de minute!

Nici Serena n-a izbutit aşa ceva

De când a revenit în circuitul feminin, în aprilie, Maria a suferit şase înfrângeri cu cea de astăzi în faţa Simonei. Nicio altă jucătoare n-a reuşit însă să o învingă în minimum de seturi, aşa cum a făcut-o Halep!

Mai mult, ultima sportivă care i-a lăsat Şarapovei doar patru game-uri într-un meci a fost Li Na în Australian Open 2013! Nici măcar Serena Williams, care a bătut-o pe Şarapova pe unde a prins-o din 2013 până acum, mai precis de nouă ori în nouă confruntări, n-a reuşit, totuşi, să o învingă la fel de clar ca Halep la Beijing.

Halep: „Acum se vede munca depusă“

În faţa jurnaliştilor a apărut o Simona care a radiat de fericire după prima victorie din carieră cu Şarapova. „ A fost un meci mare. Cred că am jucat cel mai bun tenis împotriva ei. Am servit destul de bine. Acum se vede pe teren munca depusă după US Open. Sunt foarte fericită că am reuşit să fac asta. Am bătut-o pentru prima dată şi acum vreau să mă bucur de asta. Am jucat de multe ori împotriva ei şi am simţit că pot să câştig, că pot să o bat, dar nu s-a întâmplat. Astăzi mi-am spus că e un alt meci, că trebuie să dau tot ce pot, că trebuie să rămân concentrată, calmă şi pozitivă. Am făcut asta şi m-a ajutat foarte mult“, a explicat a doua jucătoare a lumii.

Halep a admis, totuşi, că a făcut şi meciuri mai bune în acest an, însă victoria de la Beijing a valorat mai mult datorită faptului că a fost obţinută împotriva lui Şarapova.

„Nu mă simt ca şi cum aş fi făcut ceva diferit sau special faţă de alte meciuri. Am făcut meciuri mari în timpul verii, dar astăzi a fost diferit doar pentru că am jucat împotriva ei şi nu câştigasem niciodată. Asta a făcut momentul puţin special“, a declarat românca.

Şarapova: „N-am fost în formă“

De partea cealaltă, rusoaiaca de 30 de ani a recunoscut superioritatea Simonei, însă a subliniat că misiunea lui Halep a fost uşurată.

„În primul rând, cred că ea a făcut un meci incredibil, probabil cel mai bun jucat de ea împotriva mea. Iar eu n-am fost în formă. N-am văzut mingea la fel de bine. Nu m-am mişcat la fel de bine ca în precedentele meciuri împotriva ei. Ea a lovit consistent, n-a făcut multe greşeli neforţate, iar procentajul la serviciu a fost destul de ridicat. A făcut tot ce trebuia pentru a câştiga“, a spus Şarapova.

Va juca, vineri, în sferturi

Pentru Simona Halep urmează un duel, vineri, în sferturi cu Daria Kasatkina (34 WTA), care a învins-o pe Agnieszka Radwanska (11 WTA), scor 4-6 7-5, 6-2. Kasatkina a bătut-o pe Simona chiar la 26 septembrie, în turul II, la Wuhan (6-2, 6-1).

După ce a învins-o, în premieră, pe Şarapova, Halep se poate gândi acum cu un moral mai bun la posibilitatea de a ajunge pe locul 1 mondial, începând de luni! Pentru asta, constănţeanca ar trebui să ajungă în finala de la Beijing, cu condiţia ca trofeul să nu fie câştigat de Svitolina (3 WTA).

3 victorii a legat Şarapova în cele mai bune turnee pe care le-a reuşit de când a revenit pe teren, la Stuttgart şi la US Open. Am vorbit şi cu Darren Cahill şi a fost fericit. Mi-a spus de multe ori că pot face asta. Astăzi, am făcut-o, în sfârşit! Vreau doar să mă bucur de ce am realizat, iar mâine am timp să gândesc pentru ce urmează. Simona Halep 2 WTA

Cifrele duelului Şarapova – Halep

63% :Procentaj serviciul 1: 74%

15 :Lovituri câştigătoare: 12

39 :Erori neforţate: 6

5 :Greşeli duble: 0

Înfrângerile suferite de Şarapova în 2017



Turneu Adversară Rezultat

Stuttgart Mladenovici 6-3, 5-7, 4-6

Madrid Bouchard 5-7, 6-2, 4-6

Roma Lucic-Baroni 4-6, 6-3, 2-1, abandon

Stanford Tsurenko S-a retras

US Open Sevastova 7-5, 4-6, 2-6

Beijing Halep 2-6, 2-6