Hagi îl ironizează pe Becali: „Am învăţăt la 52 de ani că pot face echipa şi la formaţia adversă. Îmi vine să râd!“

“Am învăţat la 52 de ani, după 42 de ani de fotbal, că pot să fac formaţia şi la echipa adversă. Asta am învăţat în România în momentul de faţă, că pot să fac formaţia la alt club. Şi dacă nu fac ca mine, au o problemă pentru că eu sunt Hagi şi am jucat fotbal. Îmi vine să râd, pe cuvânt. Devenim penibili. Vin să îţi fac eu politica ţie?”, a declarat Gheorghe Hagi, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la hotelul său din Mamaia. El a afirmat că mergând pe aceeaşi logică se poate întreba şi de ce la Astra, în meciul cu Steaua de etapa trecută, au lipsit unii jucători sau chiar de ce Steaua l-a folosit în meciul cu Manchester City pe Aganovici fundaş dreapta, în condiţiile în care fotbalistul nu mai jucase niciodată pe acel post. “Nu am zis de cine a jucat la Astra, dar cine a jucat, de ce a lipsit ăla, în meciul cu Steaua, am spus eu ceva? Nu. Dar de ce Steaua la Manchester City a jucat cu Aganovici fundaş dreapta? De ce? Pentru că ei fac politica. Atunci Aganovici a jucat pentru prima oară în viaţa lui de fotbalist fundaş dreapta. Acolo cineva decide, e dreptul lui şi nu trebuie să te bagi în casa lui niciodată”, a explicat tehnicianul Viitorului.

Hagi a mai spus că poate vorbi şi el de Steaua şi să întrebe de ce joacă un jucător sau de ce lipseşte altul. “Atunci să începem să vorbim şi noi de Steaua, să-i facem program, cu cine joacă, de ce joacă ăla, de ce nu l-a băgat pe celălalt, eu îl văd pe ăla mai bun. Facem echipa. La antrenor nu îmi permit, dar la patron îmi permit să-i fac echipa. Cum el îşi permite, îmi permit şi eu să-i fac echipa”, a mai spus Hagi. El a afirmat că în meciul cu Steaua atunci când l-a introdus în teren pe Casap, inclusiv secunzii lui l-au privit cu suspiciune. “Când l-am băgat pe Casap se uitau şi antrenorii secunzi, se uitau toţi la mine, au zis că a înnebunit Hagi”, a explicat Hagi, care a adăugat că la formaţia sa “nu scrie la nimeni pe frunte titular”, că nu există echipă de bază, ci echipa momentului. El crede că dacă se merge pe aceeaşi linie atunci şi Viitorul ar putea fi acuzat că a desconsiderat competiţia. “Viitorul ce a făcut, a denigrat competiţia ? Oricine poate să vină la mine şi să spună de ce cu mine ai jucat cu ăla, când ai jucat cu celălalt de ce l-ai băgat pe ăla. Până unde ajungem?”, a încheiat Hagi.