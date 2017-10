Gigi Becali visează cai verzi pe pereţi: declaraţii năucitoare după o victorie norocoasă. Toate reacţiile

Gigi Becali vorbeşte în funcţie de cum bate vântul! Dacă echipa nu joacă nimic, dar câştigă, patronul e fericit. Dar dacă FCSB face un meci bun, fără a învinge, atunci nimeni nu scapă de furia latifundiarului din Pipera.





O mostră a acestei atitudini s-a văzut şi joi seara, după ce vicecampioana României a învins cu mare noroc, dar şi cu ajutorul brigăzii de arbitraj în Israel, în meciul cu Hapoel Beer Sheva. N-a contat că bucureştenii au pedalat în gol mai bine de 60 de minute, că gazdele au avut cele mai mari ocazii şi că arbitrul a fost al 12-lea jucător al FCSB-ului. Gigi Becali a vorbit la Digi Sport şi a vorbit la superlativ despre tot.





Ce s-a spus după meci?





Gigi Becali (patron FCSB): Echipa ideală a fost a lui Dică. A fost genial. Toate schimbările au fost geniale. La final, jos pălăria. Sunt trei meciuri câştigate. Jos pălăria în faţa lui Becali, în faţa lui Dică şi în faţa Stelei. Am adus azi în România un milion de euro. Am pus aici şi calificarea. Mă trufesc. Azi, am adus 960.000 de euro. Nu mai avem ce să spunem la ora asta. Avem nouă puncte. Ce să mai poţi spune? Mai poţi spune de Tănase? De Dică? E adevărat că Florinel Coman n-a dat nicio pasă bună. A fost pe teren, a ajutat la victorie. Pe Planici am dat 350.000 sau 400.000 de euro. Pe Planici o să-l dau cu 5-10 milioane şi atunci iar vin bani în ţara mea. S-a sudat acest cuplu de fundaşi centrali (n.r. - Planici - Bălaşa). Meme şi cu Dică au insistat, eu nu mă pricep la fundai centrali. Ăsta e managementul. Ca să le iei banii, trebuie să-i vrăjeşti. Ce s-a întâmplat acum e bine pentru Alibec. E publicitate bună sau rea. Nu contează. Lumea la fotbal e nebună. Se mai dau două milioane pentru Alibec. Îi interesează valoarea. El are valoare. Mă distrez şi eu cu ei. Zic de Coman de milioane, de Alibec.





Nicolae Dică (antrenor FCSB): Au pus presiune pe noi, apoi a fost introducerea lui Gnohere şi am reuşit să marcăm două goluri şi să câştigăm trei puncte. Am vorbit cu „Bizo“ (n.r. - Gnohere) şi i-am explicat de ce nu joacă de la început. L-am preferat pe Tănase vârf, ca să fim mai dinamici şi să cerem mingea între linii. Erau spaţii mari între fundaşii centrali şi mijlocaşi. În a doua repriză, mă gândeam să-l introduc proaspăt pe Gnohere, gândindu-mă că vom conduce sau va fi egal şi vom avea nevoie să ţinem mai bine de minge. Mă bucur pentru „Bizo“ că a înţeles, a intrat şi a marcat două goluri. A dat dovadă de profesionalism şi asta le cer jucătorilor. N-avem titulari şi rezerve, important e să dea totul pe teren atunci când intră. Nu suntem calificaţi, mai trebuie să mai luăm trei puncte, abia atunci vom putea vorbi de calificare. Băieţii merită toată felicitările, au jucat bine şi au muncit foarte mult. E victoria lor.





Harlem Gnohere (atacant FCSB): A fost un meci greu, dar cel mai bine e că am câştigat cele trei puncte şi asta contează cel mai mult. Am crezut că voi fi titular, pentru că lipsea Denis, dar am intrat pe teren şi am dat tot ce e mai bun din mine. Nu suntem calificaţi, dar am luat o opţiune foarte, foarte mare. Ne mai trebuie ceva puncte cu Beer Sheva şi cu Plzen şi vom fi în primăvară. Apoi, sper să avem noroc la tragerea la sorţi. Mi-ar plăcea să jucăm cu o echipă din Franţa, pentru că astfel voi avea şansa să fiu şi eu urmărit de familia mea.





Constantin Budescu (atacant FCSB): Suntem calificaţi, ne simţim foarte bine. Nu trebuie să ne relaxăm, mai avem trei meciuri pe care trebuie să le câştigăm. Am avut un joc bun, dar am avut şi şansă, puteau să ne egaleze. Mă aşteptam să înscriem, pentru că am avut ocazii şi în prima repriză. Trei victorii sună bine. Avem maximum de puncte şi merităm asta. În campionat nu ne mai permitem să facem paşi greşiţi. În campionat multe echipe se apără şi e mai greu să marcăm. În Europa ne-au intrat toate.