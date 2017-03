Fiţi cu ochii pe TV: începe Marele Circ! Salariul exorbitant al lui Alonso, care câştigă cât Hamilton şi Bottas la un loc

Sezonul 2017 se anunţă a fi cel mai incitant din era hibridă. Oricare dintre piloţii Mercedes, Red Bull sau Ferrari poate fi campion în noiembrie. Lewis Hamilton (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull) şi Sebastian Vettel (Ferrari) se detaşează însă în clasamentul favoriţilor. Sezonul va avea doar zece echipe, după ce Manor a dat faliment. Echipa a primit o importantă lovitură financiară în penultima etapă a ediţiei trecute a Campionatului Mondial de Formula 1.

La 3 iulie 2016, germanul Pascal Wehrlein a obţinut primul şi singurul punct al echipei Manor după ce a ocupat locul 10 la Marele Premiu al Austriei. Cu acel punct, team-ul s-a menţinut pe locul 10 în clasamentul constructorilor până la Marele Premiu al Braziliei, când Felipe Nasr a ocupat locul al nouălea şi a propulsat, cu două puncte, echipa Sauber pe locul 10, în timp ce Manor a căzut pe 11. Diferenţa între locul 10 şi poziţia 11 e de 15 milioane de dolari în ceea ce priveşte recompensele financiare.

Concediat la 87 de ani şi…nemulţumit!

Dat afară de Liberty Media la începutul anului, Bernie Ecclestone (87 de ani) a declarat că ar fi preferat să mai rămână încă un an la conducerea Formulei 1. Ecclestone a fost principala victimă colaterală a cumpărării Formulei 1 de către grupul american Liberty Media. În timp ce octogenarul britanic trebuia, într-o primă fază, să rămână la conducerea noii entităţi, el a fost în final dat afară, în ianuarie anul acesta, şi înlocuit de Chase Carey. „Probabil că eu n-aş fi reacţionat cum au făcut ei cu mine, dacă rolurile erau inversate“, a declarat Ecclestone într-un interviu. „Le-aş fi propus, fără îndoială, să lucreze cu mine, timp de un an şi apoi să avem o discuţie pentru a determina dacă mai are sens să continuăm colaborarea noastră. Dar, în mod evident, ei au vrut s-o facă diferit. Cred că e tipic pentru o firmă americană. S-o spunem clar: au cumpărat o maşină şi vor să o conducă“, a mai spus Ecclestone.

Alonso, cel mai bine plătit pilot

Spaniolul Fernando Alonso de la McLaren-Honda e pilotul cel mai bine plătit din Formula 1, cu un salariu în sezonul 2017 de 40 de milioane de dolari, informează „L’Equipe“. Alonso, dublu campion mondial, e urmat la mare distanţă de britanicul Lewis Hamilton de la Mercedes. Triplul campion mondial câştigă 31 de milioane de dolari, un milion mai mult decât cel mai titrat pilot de pe grilă, germanul Sebastian Vettel de la Ferrari, cu patru trofee în palmares. Finlandezul Valtteri Bottas, cel care l-a înlocuit pe germanul Nico Rosberg, campionul mondial en-titre, care s-a retras din Marele Circ, va câştiga în 2017 suma de 8,5 milioane de dolari. Din cei 20 de piloţi care vor lua startul în Australia, germanul Pascal Wehrlain de la Sauber câştigă cel mai puţin, 150.000 de dolari.

Salariile piloţilor din Formula 1



1. Fernando Alonso (McLaren-Honda) 40

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 31

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 30

4. Valtteri Bottas (Mercedes) 8,5

5. Kimi Raikkonen (Ferrari) 7

6. Daniel Ricciardo (Red Bull) 6

7. Felipe Massa (Williams) 5

8. Nico Hulkenberg (Renault F1) 3

9. Max Verstappen (Red Bull) 3

10. Sergio Perez (Force India) 2,5

11. Romain Grosjean (Haas F1) 1,5

12. Kevin Magnussen (Haas F1) 1

13. Jolyon Palmer (Renault F1) 1

14. Daniil Kvyat (Toro Rosso) 0,75

15. Carlos Sainz (Toro Rosso) 0,75

16. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) 0,30

17. Marcus Ericsson (Sauber) 0,28

18. Esteban Ocon (Force India) 0,18

19. Lance Stroll (Williams) 0,18

20. Pascal Wehrlein (Sauber) 0,15

*sumele sunt exprimate în milioane de dolari