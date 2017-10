Extindere pe două roţi! Pegas vrea să facă bicicleta o soluţie de transport alternativ pentru oraşe

„Sloganul Pegas este „cucerim oraşul”. După cinci ani în care am dezvoltat o gamă variată de biciclete pentru tipuri diferite de consumatori, de la copii la nostalgici la bikeri profesionişti interesaţi de noutăţi şi inovaţie, am decis că este momentul să oferim Pegasul ca soluţie de transport alternativ pentru oraşe, implementând modelul de bike sharing care în străinătate devine un mod de viaţă urbană. Ne propunem să cucerim oraşele care îşi caută în acest moment sisteme şi modalităţi de fluidizare a traficului prin metode de transport alternative,” a declarat fondatorul Pegas, Andrei Botescu.

În sprijinul acestei idei, producătorul de biciclete şi-a extins reţeaua de magazine, deschizând încă unul în zona de vest a capitalei, la Afi Cotroceni, într-un spaţiu care să permită testarea bicicletelor şi produselor în condiţii reale. Investiţia se ridică la 20.000 de euro, iar magazinul are aproximativ 20 metri pătraţi, o terasă şi un depozit. „Zona de vest a capitalei nu o aveam acoperită, aşadar am folosit modelul de magazine-butic pe care l-am lasat anul trecut în zona de nord, pe spaţiul unui alt centru comercial. Practic, am eficientizat spaţiul şi am adus experienţa Pegas mai aproape de consumatori. Mai mult decât atât, magazinul de dimensiuni relativ reduse este şi o formă de a arăta celor interesaţi de franciza Pegas că se pot găsi soluţii practice pentru vânzarea bicicletelor Pegas”, a mai spus Botescu.

Colecţia completă a Atelierelor Pegas cuprinde modelele: Strada 1 şi 2, MTB, Fatbike, Şoim, Clasic, Cutezător, Practic, Drumeţ, Strada Mini, Pegas Mezin, Hoinar, Pegas Practic (bicicletele pliabile), precum şi gama de e-Pegas, electrice – Pegas Suprem Dinamic şi Pegas Practic dinamic, dar şi brandul Scandal care cuprinde trotineta electrică şi longboardul electric.

În acest moment, Atelierele Pegas au patru mono stores, Pegas Lascăr (Vasile Lascăr 144, Bucureşti), Pegas Promenada (Calea Floreasca 246, Bucureşti), Pegas Timişoara (Calea Şagului 100, Timişoara) şi cel mai recent, Pegas Afi Cotroceni (Vasile Milea 4, Bucureşti).

În afara necesităţii de extindere a businessului Pegas prin deschiderea de noi magazine în regie proprie sau prin franciză, planurile Pegas cuprind şi vânzarea de soluţii de bike sharing către municipalităţi şi instituţii atât locale cât şi internaţionale, pe modelul deja implementat în România la Universitatea de Farmacie şi Medicină Târgu Mureş.

La cinci ani de la relansarea celor mai cunoscute biciclete din anii ’70-’80, Atelierele Pegas au adus publicului 28 noi modele special create pentru toată familia. Până în prezent, peste 25.000 de biciclete din noile colecţii Pegas au ajuns la clienţi din ţară şi din Europa.În octombrie 2015 proiectul Pegas a intrat în parteneriat cu Network One Distribution, parteneriat prin care îşi va accelera dezvoltarea la nivel naţional şi internaţional. În urmatorii trei ani, Atelierele Pegas ţintesc o creştere de zece ori a volumului de biciclete, până la 25.000 de bucăţi anual şi o cifră de afaceri de 5 milioane de euro.

Comunicat de presă