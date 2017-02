"Eu încă pot să-mi mai regulez nevasta!" Cui i-a dat Ilie Năstase această replică fabuloasă, refuzând o ofertă inedită

În cartea sa autobiografică mr năstase, scrisp de ziarista americană Debbie Beckerman, fostul mare jucător român povesteşte de ce nu s-a apucat de golf, deşi a avut oferte în acest sens. "Cel mai bun sfat al meu pentru a nu îmbătrâni, este să nu te apuci de golf. Mulţi au încercat să mp determine să joc golf, dar am refuzat.mereu. Odată eram într-un avion la bussines class şi mergeam la US Open. Un american de lângă mine îmi tot povestea despre golf. eram extrem de plictisit, iar la un moment dat m-a întrebat dacă nu aş vrea să joc şi eu, pentru că la faima mea aş avea sigur succes. I-am răspuns că nu am nici cea mai mică intenţie, iar el m-a întrebat de ce", a povestit Năstase. Tot el a dezvăluit şi replica dată americanului: "Pentru că eu încă pot să-mi regulez nevasta" Tot Ilie a continuat: "I-am explicat omului că eu încă fac dragoste şi că de îndată mă voi simţi neputincios, o să mă apuc de golf"