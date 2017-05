Dumitru Dragomir dezvăluie cu nonşalanţă cum se trucau meciurile în România: „A fost ideea mea genială!“

De asemenea, Mircea Sandu şi Dumitru Dragomir au fost condamnaţi pe 13 iunie 2016, de Tribunalul Bucureşti, la câte trei ani de închisoare cu suspendare în dosarul excluderii clubului de fotbal Universitatea Craiova din campionatul intern de fotbal. Deşi susţine că este nevinovat în aceste speţe, Dumitru Dragomir a dezvăluit într-o emisiune Replay (TVR) cum a reuşit să aranjeze un meci, pe când era conducător de club, mai exact la FC Olt Scorniceşti. "Scorniceşti juca cu o echipă din Slatina. Această echipă pierdea toate meciurile cu 3-0. Dacă la Scorniceşti pierdea meciul cu 3-0, nu mai promovam în Divizia B şi promova Flacăra Moreni. Aveam nevoie de golaveraj. Nu ştia nimeni ce să facă şi am venit eu, profesionistul. Le-am zis să ia carnetele de la Metalurgistul Slatina, găsim aici în Scorniceşti 11 tineri, îi punem să joace pe carnetele celor de la Slatina, noi nu facem contestaţie că suntem echipa care jucăm cu ei, le dăm oricât şi se consemnează rezultatul. Nu ştie nimeni, nici arbitri, nimeni. A fost ideea mea, genială idee. S-au dus, au luat carnetele pentru o sumă infimă, am găsit noi pe unii prin Scorniceşti care mulgeau vacile, brăzdari, lăptari, unii care vindeau gogoşi, i-am îmbrăcat în echipament şi au început jocul. Eu eram în probă de angajare la Scorniceşti. La pauză, s-a întâmplat ceva incredibil. Ei puseseră maşini din 30 în 30 de kilometri, că staţiile de atunci nu băteau mai mult şi un miliţian, în loc să zică 2-0 pentru Flacăra Moreni, a zis că este două - zero, al nostru a înţeles 9-0 şi s-a cerut să dăm 18 goluri şi aşa s-a făcut 18-0 şi râsul României. Dar, de fapt, acest 18-0 a fost un aranjament. Aşa a promovat FC Olt Scorniceşti în Divizia B", a dezvăluit Dumitru Dragomir.